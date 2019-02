Am Ende der Saison 2017/18 verließ Marvin Sand seinen Heimatverein SC DJK Everswinkel und schloss sich dem TV Friesen Telgte an, wo er im Rückraum durchaus beträchtliche Spielanteile erhält. 2018 war Sand als Spielertrainer in Everswinkel eingesprungen, nachdem Reinhard Zimmer mitten in der Saison gegangen war – und hatte maßgeblichen Anteil an der Verpflichtung des jetzigen Trainers Thomas Steinhoff. Und genau der hat ihn jetzt zurück nach Everswinkel geholt. „Wir freuen uns natürlich darüber, dass uns solch ein gestandener Spieler verstärkt, er wird uns sicherlich weiterhelfen“, erklärte Steinhoff.