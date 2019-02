Westfalia-Abteilungschef Vaegs zu Aufstiegsplänen: „Nichts muss, alles kann“

Träumen ist erlaubt. Vielleicht hat Westfalia Kinderhaus in diesem Frühjahr ja wirklich viel zu feiern. Die Frauen sind aktuell Zweiter ihrer Verbandsliga-Staffel. Die Männer belegen in ihrer Landesliga-Gruppe Rang drei. Aufstieg in beiden Fällen nicht ausgeschlossen. Es läuft an Münsters bester Handball-Adresse. Abteilungsleiter Daniel Vaegs registriert die positive Entwicklung „mit großer Freude“. Dem Saisonfinale blickt er gelassen entgegen. „Nichts muss, alles kann“, sagt er.

Die Frauen um Trainer Florian Ostendorf klopften schon in der vergangenen Serie an die Pforte zur Oberliga. Erst im Endspurt zog Konkurrent Witten noch an Kinderhaus vorbei. Kein Problem für die Münsteranerinnen, sie ließen es auch als „Vize“ ordentlich krachen. Dass sich die Mannschaft erneut weit vorn im Klassement eingenistet hat, kommt überraschend. Vaegs: „Wir hatten im Sommer einen erheblichen Aderlass. Trainer und Team haben das wunderbar aufgefangen und in neuer Besetzung schnell wieder zueinandergefunden. Das war nicht planbar, eigentlich hatten wir uns einen Platz im gesicherten Mittelfeld zum Ziel gesteckt.“

Nun, das Mittelfeld hat die Westfalia (23:7 Punkte) längst hinter sich – und nur noch Tabellenführer TuRa Halden-Herbeck (24:6) vor sich. Die Ruhrstädter haben sogar schon einmal mehr verloren als der Verfolger. Aber noch nie Unentschieden gespielt, Kinderhaus teilte bereits dreimal die Punkte. Möglich, dass es im direkten Aufeinandertreffen am letzten Spieltag zum großen Showdown kommt. Allerdings wollen auch Wettringen und Brambauer (beide 20:10) noch in den Streit um die Krone eingreifen.

Erfolg findet Nachahmer, bei der Westfalia spüren sie das gerade sehr deutlich. „Im Bereich der Minis und E-Junioren haben wir einen ex­tremen Zulauf“, erklärt ­Vaegs. Das ist erfreulich, schafft aber auch Probleme. Schon lange sind die Trainingskapazitäten im Schulzentrum komplett ausgereizt. Die zweite Herren-Mannschaft musste bereits in die Hansaschule im Stadtzentrum umziehen. „Es ist schwierig“, beschreibt Vaegs die Lage.

Drei Senioren- und sechs Jugend-Teams spielen für Kinderhaus aktuell um Liga-Punkte. Speerspitze im männlichen Ressort ist die „Erste“ um Trainer Sebastian Dreiszis. Nach ein paar Abs während der Hinrunde läuft die Mannschaft inzwischen sauber in der Spur. Mit sieben Siegen in Serie und einer Bilanz von jetzt 26:8 Punkten hat sie sich langsam, aber stetig an die Platzhirsche aus den beiden ostwestfälischen Handball-Dörfern Brockhagen (28:4) und Hörste (28:6) herangepirscht. Am Samstag kommt es in Münster zum Verfolgerduell mit der TG Hörste, eine Woche später spielt Westfalia dann beim Liga-Primus. Es sind richtungsweisende Schlüsselduelle.

Alles geht, nichts muss – in Kinderhaus macht niemand Druck. „Wir nehmen es, wie es kommt“, erklärt Vaegs. „Und wenn die anderen patzen, dann wollen wir da sein.“

Dass ein Aufstieg in der Regel höhere „Betriebskosten“ zur Folge hat, bereitet ihm keine Sorge: „Wir werden für alles eine Lösung finden. Da bin ich ganz sicher.“