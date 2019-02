Münster -

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Als Aufsteiger haben die WWU Baskets nun auch in der Pro B die Nord-Meisterschaft perfekt gemacht. Das 100:75 gegen Essen war der 16. Sieg im 22. Spiel. 3000 Zuschauer in der ausverkauften Halle am Berg Fidel waren begeistert. In den Playoffs geht es nun gegen Erfurt.