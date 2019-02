Münster -

Basketball hat Münster im Griff. Am Samstag mutierte die Halle am Berg Fidel abermals zu einem Tollhaus, ausverkauft. 3000 Zuschauer wurden Zeuge des 100:75-Sieges der WWU Baskets über ETB Wohnbau Essen, der die Meisterschaft in der Nord-Staffel zementierte. Jetzt geht es in den Playoffs gegen Erfurt. Der Wahnsinn!