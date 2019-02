Ernüchterung in Münsters Norden. Im Verfolger-Duell der Handball-Landesliga hielt Westfalia Kinderhaus gegen die TG Hörste lange Zeit gut mit. Am Ende setzte es dennoch eine 22:33-Packung – in der Schlussviertelstunde gerieten die Münsteraner komplett aus dem Takt. Diese Niederlage ist fraglos ein Dämpfer für die Westfalia, die zuvor sieben Spiele in Folge für sich entschieden hatte.

Das Spitzenspiel startete ohne den zuletzt so treffsicheren Christopher Kohl (verletzt). Der Gast aus Ostwestfalen unterstrich sogleich seine Ambitionen. Schnell, pass- und treffsicher agierten die Gäste und führten nach einer zähen Anfangsphase mit drei Toren Vorsprung (5:2). Doch Kinderhaus schüttelte sich und erzielte durch Stephan Dittrich die zwischenzeitliche Führung zum 7:6. Das Spiel war jetzt ausgeglichen, das spiegelte sich auch im Pausenstand wider. Beim Stande von 14:14 ging es in die Kabinen.

Der zweite Abschnitt begann, wie der erste aufgehört hatte. Beide Mannschaften kamen zu aussichtsreichen Torabschlüssen, die Münsteraner verpassten es jedoch, ihre gut herausgespielten Möglichkeiten effizient zu nutzen. Hörste stand jetzt kompakter und glänzte besonders durch Jan Luca Borutta, der nahezu jeden seiner Würfe versenkte.

Dann rückten die Unparteiischen in den Fokus, als sie Michel Schulz mit einer dritten Zwei-Minuten-Strafe belegten und somit ausschlossen. Westfalia-Coach Sebastian Dreiszis haderte mit dieser Entscheidung: „Zwei der Zwei-Minuten-Strafen waren ein Witz. Die rote Karte hat uns enorm geschwächt, ohne sie, hätte es bis zum Ende spannend bleiben können.“

Und in der Tat verlor der Gastgeber seine Linie. Borutta erhöhte auf 23:18, danach brach Kinderhaus ein. Eiskalt nutzte Hörste Tempogegenstöße nach Ballgewinnen zu weiteren Toren. „Am Ende machst du hinten auf, ob du mit fünf oder elf Treffern Unterschied verlierst, ist dann egal. Wir haben lange gut mitgehalten, aber Hörste war letztendlich zu abgeklärt“, konstatierte Dreiszis bedient. In zwei Wochen spielt seine Mannschaft gegen TuS Brockhagen, den nächsten Hochkaräter der Landesliga .

Tore: Berger (7), Dittrich (4), Siering (3), Schoeler (2), Schulz, Pakullat, Leenings, Spreer (je 1)