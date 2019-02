Den Kinderhauser Handball-Damen geht die Puste aus. Am Samstag musste sich der Verbandsligist im Heimspiel gegen den Lüner SV mit einem 24:24 begnügen. Das Team um Trainer Florian Ostendorf hadert nach wie vor mit der angespannten Personallage.

Nach ausgeglichenem Start setzte sich Lünen auf 5:7 ab. Vielleicht spürten die Gäste schon in dieser Phase, dass an diesem Abend etwas zu holen war. Doch Kinderhaus schlug zurück und ging nach einem weiteren Treffer der starken Kira Enders mit einem 13:10-Vorsprung in die Pause.

Auch nach dem Wechsel spielte die Westfalia gut, schaffte es jedoch nicht, sich entscheidend abzusetzen. So schleppte sich das Team mit einer dünnen Zwei-Tore-Führung in die Schlussphase. 23:21 – und noch vier Minuten zu spielen. Es lag etwas in der Luft und die Gäste ergriffen ihre Chance. In Person von Vanessa Marre, die mit drei Toren in Serie das Spiel drehte. Kinderhaus blieben 60 Sekunden zur Antwort, Anna Klapdor gelang schließlich der Ausgleich, es war auch der Endstand. „Das Ergebnis ist angesichts unserer Personalsituation in Ordnung. Wir haben es verpasst, den Deckel draufzumachen und die Hektik angenommen. Insgesamt ist das Ergebnis gerecht“, resümierte Ostendorf.

Tore: Klapdor (7), Enders, Glage (je 6), Rehorst (2), Plett, Pohlkötter, Von Engelhardt (je 1)