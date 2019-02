Die Bezeichnung Spitzenspiel hatte diese Partie in jedem Fall verdien: Mit der Zweitvertretung des SC Preußen Münster (1.) und SuS Neuenkirchen (4.) trafen zwei Mannschaften aufeinander, die den Zuschauern unterhaltsame 90 Minuten boten. Am Ende siegten die Preußen, die nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Tabellenschlusslicht SV Mesum auf Wiedergutmachung aus waren, durchaus verdient mit 2:1. Coach Sören Weinfurtner zeigte sich nach dem Spiel erleichtert, den Ausrutscher zuvor abhaken zu können: „Dass wir heute unser wahres Gesicht gezeigt haben, macht mich am Ende vielleicht sogar noch glücklicher, als die drei Punkte.“

In einer ausgeglichenen Anfangsphase war der Gast aus Neuenkirchen die effektivere Mannschaft. Nach fünf Minuten flankte Rene Pöhlker butterweich auf Malte Nieweler, der frei stehend zur Führung einköpfte. Einschüchtern ließ sich die Preußen-Reserve davon aber nicht und spielte ihr Spiel konsequent weiter.

Die beste Möglichkeit für den Tabellenführer hatten Fabian Kerelaj, dessen abgefälschter Schuss aus gut 20 Metern an das Lattenkreuz klatschte, und Julian Conze , der vom aufgerückten Kapitän Marius Mause gut in Szene gesetzt wurde.

Fortan bestimmte der SCP weitgehend das Spiel und glich sieben Minuten nach Wiederanpfiff aus. Sören Wald verlängerte einen Freistoß von Julian Conze auf Eduard Wegmann, der aus dem Getümmel heraus zum 1:1-Ausgleich einschob.

In der 80. Minute musste die Elf von Sören Weinfurtner dann einmal kräftig durchatmen. Eine Flanke von der linken Seite köpfte Marvin Egbers unter die Latte, aber das Spielgerät kam kurz vor der Linie wieder auf. Umso größer der Jubel zwei Minuten vor Schluss. Eine flache Hereingabe von Marius Lackmann nutzte Sören Wald mit einem Kunstschuss aus 18 Metern in die obere rechte Torecke. „Wir haben hier mit einer hohen Intensität und großer Leidenschaft gespielt. Die Jungs haben immer an den Sieg geglaubt“, zeigte sich Sören Weinfurtner zufrieden. „Wir müssen Woche für Woche abliefern“, blickte er auf den sich fortsetzenden Aufstiegskampf.

SCP: Dedovic – Mause, Lanius, Burchardt – Born (85. Lackmann), Klann, Wegmann (71. Touray), Knüver, Conze – Kerelaj (90. Ströker), Wald