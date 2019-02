Riesenbeck und BW Aasee lassen die Punkte liegen, Telgte spielt remis – und die Reserve aus Gievenbeck? Schlägt das Schlusslicht aus Lengerich mit 3:2, mausert sich zum heimlichen Gewinner des Spieltages. „Das war ganz wichtig“, wies Trainer Nicolas Hendricks auf die Bedeutung der Partie hin. Mit nun 19 Punkten bleiben die Jungs vom Gievenbecker Weg über dem Strich.

Der Erfolg – er war verdient. Am Ende aber doch umzittert. Weil die Preußen in der Nachspielzeit auf 2:3 durch Lansana Kaba (90.+4) verkürzen. Der FCG war verwirrt, weil der Unparteiische keine Extrazeit angezeigt hatte. Und musste beim letzten Angriff der Gäste am Sechzehner kühn zu Werke gehen, um die drei Zähler festzuhalten.

Luca de Angelis traf bereits nach 16 Minuten zur Führung, Martin Fleige glich noch vor der Pause aus (38.). Dann war Christian Keil zweimal zur Stelle (73./78.). Wieder Keil und Kolja Speckmann vergaben die Vorentscheidung zum möglichen 4:1.

Gievenbeck II: Reichel – Finger, Teupen (46. Speckmann), Rieger (62. Flügel), Schäfer – Gaese, Kurk, Niesing, Keil – de Angelis (62. Niehues), Bischoff