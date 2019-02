Nach dem erfolgreichen Start in die zweite Saisonhälfte vergangene Woche in Borken (3:1) sollte gegen den Tabellenvorletzten aus Dorsten-Hardt der nächste Dreier vor heimischer Kulisse folgen. Doch eine 90-minütige Dominanz reichte nur zu einem enttäuschenden 1:1 (1:1).

Bereits im Hinspiel kamen die 08er nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Mirsad Celebic hatte im Vorfeld davor gewarnt, Dorsten-Hardt auf die leichte Schulter zu nehmen. Er ahnte wohl, dass die Gäste einen Spielfluss seines Teams mit einem Abwehrbollwerk verhindern würden. 08 ließ Dorsten zu Beginn kommen, um mit eigener Offensivstärke schnell zu kontern. Doch daraus wurde nichts. Wie aus dem Nichts gingen die Gäste durch Alexander Brefort in der 19. Minute in Führung. 08 erarbeitete sich im Lauf des ersten Spielabschnitts zwar die eine oder andere Chance, doch die Verwertung war kläglich. In der 44. Minute platzte dann endlich der Knoten, als Dennis Hamsen zunächst den rechten Pfosten traf und Jonas Grütering den Abpraller zum Ausgleich im Tor versenkte.

Nach der Pause wurde die spielerische Überlegenheit der Hausherren zwar immer deutlicher, doch Dorsten-Hardt stand kompakt und wollte das Remis über die Zeit bringen. Viele Flüchtigkeitsfehler in den 08er-Reihen torpedierten den eigenen Spielaufbau und hätte bestraft werden können, wenn die Gäste spielerisch besser gewesen wären. 25 Minuten waren im zweiten Spielabschnitt absolviert, ehe der erste Ball auf das Gästetor traf – allerdings harmlos. Für einen Schockmoment sorgte Keeper Christoph Hunnewinkel, der einen Rückpass vertändelte und gerade noch von der Linie kicken konnte. Nach Dorstener Ansicht hatte der Ball die Linie überquert, doch der Schiedsrichter hatte keine Einsicht. Glück für 08, das an die Leistung gegen Borken nicht anknüpfen konnte.Trainer Mirsad Celebic sah eine gute Leistung seines Teams: „Wir haben richtig gut gespielt, haben den Gegner 90 Minuten dominiert. Das Ergebnis ist natürlich sehr enttäuschend. Die Fehlerquote war für das erste Spiel nach der Winterpause im Rahmen und ist zum großen Teil dem schlechten Platz geschuldet.“

Münster 08: Hunnewinkel – Breloh (83. Lüntz), Leser, Ricken, Böhmer – Siegert (46. Alves Duarte), Wüpping, Schulte – Johannknecht, Grütering, Hamsen.