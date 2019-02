Ganz wichtige Zähler für den SC Münster 08 in der Handball-Landesliga. Der TV Werther wurde am Sonntag mit einem 27:22 auf die Heimreise gen Ostwestfalen geschickt. Zur Pause beim 12:10 war die Partie noch eng. Mitte des zweiten Abschnitts hatten sich die Hallenherren beim 19:14 eine komfortable Führung herausgespielt. Vorentscheidend. Bester Werfer war Sven Lüdiger, der gleich achtmal sauber abschloss. Nach dem spielfreien Karnevalswochenende kommt am 10. März Friesen Telgte.

Tore: Lüdiger (8), Limke (5/4), Witzenhausen (4), Bittern (3/1), Kramer (3), Sibbersen (2), Schmidt (2)