BSV Roxel II und SC Nienberge gefällt die Komfortzone

Keine (Aufstiegs-)Träume, aber auch keine (Abstiegs-)Ängste. Der BSV Roxel II und der SC Nienberge tummeln sich mittendrin in der Fußball-Kreisliga A 2. Zwischen Bier und Schaum, aber irgendwie auch in einer Komfortzone.

Von Langeweile oder gar Ernüchterung spürt Werner Kahle dennoch nichts. „Für uns ist die Situation schön“, gesteht und verblüfft der Sportliche Leiter des SCN . Schließlich sind noch zwölf Spiele zu absolvieren, doch mit 25 Punkten Rückstand auf die Spitze geht für den Tabellenneunten nach oben nichts, mit 13 Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang auch nach unten nichts.

„Unsere Situation ist total positiv. Denn wir haben ja einen totalen Umbau vorgenommen“, erläutert Kahle seine Stimmungslage. Die Bauleitung hat Serdar Hizlitürk inne, der schon beim TuS Altenberge II mit jungen Spielern arbeitete und das Meisterstück Aufstieg ablieferte.

Beim SCN bog man spätestens im Sommer 2018 und bei sieben Abgängen von der Studentenlinie ab und führte den Jugendstil ein. In den vergangenen beiden Jahren stießen zehn Kicker aus dem eigenen Nachwuchs zur Ersten. „Da schlummert ein tierisches Potenzial“, freut sich Kahle: „Man kann jetzt schon sagen, dass der Umbau geklappt hat“. Der weitere Saisonverlauf ist keinesfalls abgehakt: „Die Jungs sind noch heiß auf Punkte, wollen noch einige ärgern. Da sind noch ein paar Plätze drin.“ Schwankungen im Saison- oder gar im Spiel-Verlauf sind nachzusehen. So wie am Sonntag, als der SCN schon 3:0 führte und beim 3:2 zwischenzeitlich schwächelte, um dann aber mit 5:3 bei GW Albersloh zu siegen. Noch besser wird die Laune, wenn die Bedingungen durch einen Kunstrasen, der für 2020 in Aussicht gestellt wurde, endlich zeitgemäß werden.

Groß peilt für die BSV-Zweite den ambitionierten Bereich an

Guter Dinge ist nach einem schwerem Start auch der BSV Roxel II. Bei 22 Punkten hinter der Spitze sowie 16 Zählern vor dem Keller ist die Lage längst entspannt. Dabei verbuchte die Landesliga-Zweite aus den ersten vier Spielen nur einen Sieg. Den übrigens gegen den aktuellen Tabellennachbarn SC Nienberge. „Wir sind wie die Erste gestartet, dann aber gut in Tritt gekommen“, sagt Aljoscha Groß nach dem jüngsten 1:0 in Schapdetten. Der neue Sportliche Letter des BSV ist zufrieden. Vergessen der Abstiegskampf der Vorsaison. „Wir sind im Rahmen“, ordnet Groß den derzeitigen Rang acht ein. Gerne darf es grundsätzlich auch „der obere, ambitionierte Bereich in der A-Liga“ sein.

Bis dahin genießt die Landesliga-Zweite – wie auch der SCN – die Wohlfühloase Mittelfeld.