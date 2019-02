0:0 wird zum Standardergebnis des SC Preußen Münster

Nach oben schielen oder nach unten blicken? Seit Wochen stellt sich für Preußen Münster diese Frage. Sie blieb auch am Montagabend unbeantwortet. Durch das 0:0 beim Millionen-Team des KFC Uerdingen bleiben die Adler im Mittelfeld, der Sicherheitsabstand in beide Richtungen veränderte sich nicht wesentlich. Das Remis an der Wedau darf dennoch als Erfolg verbucht werden, auch wenn die Hausherren ein Chancenplus besaßen. Der Mannschaftsauftritt im neuen System war stimmig, die Einstellung top. Auffällig: Die Trends der Vorwochen fanden Bestätigung. Es war schon das dritte torlose Spiel in diesem jungen Jahr.

Die Gäste legten auch einen forschen Start hin. Sie attackierten früh, versuchten die Routine des Gegners mit Tempo zu bekämpfen. Lucas Cueto , erstmals in diesem Jahr in der Startelf, begann furios und hatte den ersten Abschluss (4.), als Torhüter René Vollath zur Ecke klärte.

Auf der anderen Seite jagte Osayamen Osawe einen Warnschuss ans Außennetz (17.), der Favorit wirkte dennoch zunächst verunsichert. Es war deutlich zu erkennen, dass Münster genau hier ansetzen wollte. Doch manchmal kamen die Ballgewinne vielleicht sogar zu überraschend, oftmals erkannten die Spieler gar nicht, wie viel Raum sich da gerade auftat.

Probleme hatte Schwarzweißgrün in der Konterabsicherung. Als Sandrino Braun den Ball in der eigenen Hälfte an Connor Krempicki verlor, kam Maximilian Beister in eine super Position und setzte den Ball an den Pfosten (21.). Zwei Minuten später lenkte der anfangs nicht immer sichere Keeper Max Schulze Niehues einen Osawe-Kopfball um den Pfosten – und auf einmal war der Aufsteiger drin im Spiel. Dominic Maroh hatte nach einer Ecke ebenfalls die Führung vor den Füßen liegen (25.). Die allerbeste Chance aber ließ Krempicki aus, der den Ball, wieder nach einem Gegenstoß, eher zufällig von Osawe in die Beine gespielt bekam, plötzlich völlig frei und ihn dann am kurzen Pfosten vorbei schob (34.). Die Partie hatte sich spätestens jetzt gewendet, der Gastgeber übernahm den Taktstock und drängte die Preußen weiter nach hinten.

Es wurde enger für den Außenseiter, doch immerhin spielte die Zeit für ihn. Denn das Publikum wurde mit jeder missglückten Aktion ungeduldiger und ließ das die Profis auch hören. Ärger gab’s mal wieder wegen eines verweigerten Elfmeters. Assani Lukimya führte die Kugel schon gut sichtbar mit der Hand im eigenen Sechzehner, ein Pfiff aber blieb aus (41.), im direkten Gegenzug verfehlte erst Osawe das Tor, Marohs Kopfball entschärfte Schulze Niehues.

Der Torwart musste auch nach der Pause gegen Osawe retten (54.), Uerdingens Druck wurde zunächst nicht geringer, auch wenn oft der vorletzte Pass nicht kam. Münsters größtes Defizit lag eine Stunde lang wie in den gesamten letzten Monaten in der fehlenden Torgefahr. Martin Kobylanski suchte ab und aus der Distanz nach einer Lücke, doch die beste Gelegenheit ergab sich nach einer Flanke des Polen, die Cueto per Kopf vor Kevin Großkreutz erwische, aber eben auch knapp am Kasten vorbei setzte (62.). Kobylanski nahm plötzlich Fahrt auf, nach einem Konter scheiterte er erst an Vollath (65.).

Schulze Niehues musste jedoch auch immer wieder eingreifen, gegen Krempicki etwa (72.), beim Freistoß von Patrick Pflücke wäre er machtlos gewesen, da hatte der SCP Glück (76.). Es fehlten Zentimeter. Eine echte Schlussoffensive bot der Aufstiegsanwärter nicht an. Die Münsteraner ließen sich gerne Zeit und brachten den Punkt so über die Ziellinie. In der allerletzten Aktion flog ein Distanzschuss von Fabian Menig sogar noch knapp vorbei am KFC-Kasten (90.+5). War aber schon okay mit diesem Resultat. KFC: Vollath – Großkreutz, Maroh, Lukimya, Dorda – Konrad – Krempicki, Matuschyk – Aigner (70. Pflücke), Osawe, Beister SCP: Schulze Niehues – Menig, Kittner, Scherder, Heidemann – Braun, Rodrigues Pires (81. Dadashov) – Kobylanski – Hoffmann (75. Müller), Rühle (63. Akono), Cueto Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) – Tore: keine – Zuschauer : 4000 – Gelb : Matuschyk, Osawe / Scherder, Braun