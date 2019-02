Oliver Tenhagen (30.) und Marcel Freckmann (42.) waren die Torschützen zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Für den VfB war es der letzte Test vor dem Punktspielauftakt am Samstag in Lünten. In Durchgang zwei glich Holtwick aus (50.). Krüchting musste gleich drei angeschlagene Spieler auswechseln.

„Die Automatismen sind noch nicht hundertprozentig drin“, erkannte der Coach, der das auf das Fehlen von Spielern und die ständigen Wechsel zurückführt. „Das müssen wir über Laufbereitschaft und Willen wieder wettmachen und uns von Spiel zu Spiel steigern.“