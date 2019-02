Roman Frost ist schnell wieder in die Spur gekommen

Die Ausfallliste im alpinen Ski-Weltcup ist lang und mit prominenten Namen besetzt. Ob die DSV-Asse Andreas Sander , Thomas Dreßen und Stefan Luitz, ob Anna Veith (Österreich) oder zuletzt Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec (Slowenien) – sie alle zollen dem Risiko, das sie auf den Pisten eingehen, ihren Tribut. Den hohen Preis, sich im Schnee am Limit zu bewegen, musste auch Roman Frost schon bezahlen. Doch nach einer langen Verletzungspause in der Saison 2017/18 meldete sich der gebürtige Münsteraner nun erfolgreich in der nationalen Spitze zurück.

Es war der 23. Dezember 2017, als es den 19-Jährigen erwischte. Einmal nicht aufgepasst, mit dem Außenski eingefädelt und mit dem rechten Fuß ruckartig nach außen gerissen. Das Syndesmosesband war gerissen, eine Operation und die bis Ostern dauernde Pause waren die Folge. Es war die zweite schwerere Verletzung, nachdem er sich zuvor einen Riss der Hüftgelenksrippe zugezogen hatte. Tatenlos musste Frost mitansehen, wie seine gleichaltrigen Konkurrenten sich weiterentwickelten. „Die Pole Position, die sich Roman im Jahrgang 1999 erarbeitet hatte, war weg. Das ist wie Sitzenbleiben in der Schule“, sagt Vater Volker.

Doch sein Sohn ließ sich nicht unterkriegen, mit Fleiß, Disziplin und einer Menge Willen ackerte er sich Schritt für Schritt zurück. Auf die ersten Skifahrversuche im vergangenen April und Mai folgten eine intensive Aufbauarbeit im Sommer und die endgültige Rückkehr in den Schnee bei einem 14-tägigen Trainingscamp in Schweden. Auch wenn die dort angesetzten Rennen ausfielen, war Frost wieder mitten drin im Kreis der Besten, in den er dann Anfang des Jahres endgültig und offiziell zurückkehrte. Bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften gewann er in der Alpinen Kombination den Titel, wurde im Slalom mit ein bisschen Pech Vierter, landete im Super-G auf Platz fünf und fuhr jüngst in einem internationalen FIS-Rennen in Mitterfirmansreuth auf den dritten Rang. „Ich bin überglücklich, dass ich nach meinem Ausfall wieder den Anschluss an die nationale Spitze gefunden habe“, sagt der angehende Abiturient, der nach seinen guten Leistungen von Bundestrainer Daniel Fischer für die Europacup-Rennen von Donnerstag bis Samstag in Oberjoch nominiert wurde. „Die Aufstellung im DSV-Team erfüllt mich mit Stolz. Die Top 15 dort fahren gleichzeitig auch im Weltcup, so dass diese Rennen eine Herausforderung auf dem höchsten Level darstellen“, erklärt Frost, der die Wettbewerbe als den „nächsten logischen Schritt in meiner Laufbahn zum Ski-Rennfahrer“ ansieht.

In den Profi-Zirkus will der 19-Jährige in Bälde einsteigen, eine Anstellung in einer Sportfördergruppe der Bundeswehr oder des Zolls sind Möglichkeiten nach dem Abitur, das Frost auf der Eliteschule des Sports in Berchtesgaden macht. Eine Belastung, die er meistert – auch dank der Verlängerung der Schulzeit in der gymnasialen Oberstufe um ein Jahr, durch die die Zahl der Unterrichtsstunden so weit reduziert wurde, so dass ausreichend Zeit für Training und Lernen übrig bleibt. „Das Abitur neben dem Leistungssport zu bewältigen, ist herausfordernd. Aber die Schule ermöglicht uns Kaderathleten diesen Spagat“, sagt Frost.

Das Thema ist bald abhakt, dann bleibt fast ausschließlich der alpine Skisport. Auf dessen Ausfallliste der Name Frost künftig möglichst selten auftauchen will.