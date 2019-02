Auch wenn der Februar noch gar nicht rum ist, befindet sich das Saisonende in den Fußballligen schon in Sichtweite. In einigen Klassen stehen nur noch zehn Spiele aus. Also lohnt sich der Blick auf die Ausgangslage im Auf- und Abstiegsreglement bereits.

Wie immer hängt das meiste am Ausgang in den oberen Etagen. In der 3. Liga müssen die heimischen Teams den NRW-Clubs Fortuna Köln , SF Lotte und Preußen Münster die Daumen drücken, dass sie nicht absteigen. Es sieht hier sehr gut aus. Rettet sich das Trio erwartungsgemäß, steigen aus der Regionalliga nur drei Mannschaften ab. Hier ist es entscheidend, wie viele Vereine aus dem Verbreitungsgebiet des FLVW es erwischt. Bedroht sind zahlreiche, derzeit befindet sich aber nur der SC Wiedenbrück als Vorletzter unter dem Strich. Schlusslicht TV Herkenrath und der Drittletzte 1. FC Köln II kommen vom Mittelrhein. Stark gefährdet sind noch der 1. FC Kaan-Marienborn und die SG Wattenscheid 09.

Nur wenn gleich drei westfälische Teams runter müssen, erhöht sich die Zahl der Absteiger aus der Oberliga auf drei. Das wird den 1. FC Gievenbeck interessieren, der zurzeit eben Drittletzter ist. Diese Platzierung wird also aller Voraussicht nach reichen für den Neuling.

Bleibt der Stand wie jetzt, bekämen auch die beiden Westfalenliga-Vizemeister in einem Relegationsspiel die Chance noch hochzurücken. Das ist von Bedeutung für Spitzenreiter Preußen II und auch den TuS Hiltrup, der zum Verfolgerfeld zählt. Gleichzeitig würde die jetzige Ausgangslage (mit Wiedenbrück als einzigem westfälischen Absteiger in die Oberliga) einen weiteren Landesliga-Zweiten eine Ebene nach oben spülen. Dann kämen drei der vier Vize über die Relegation durch, was Westfalia Kinderhaus und den SC Münster 08 unter anderem betrifft. Und auch eine Entscheidungsrunde der Bezirksliga-Zweiten mit der Formel „einer aus zwölf“ käme zustande.

Noch kann sich überall eine Menge verschieben, auch Rückzüge oder Insolvenzen sind nie auszuschließen, bisher aber nicht bekannt (auch wenn die Regionalligisten Wuppertaler SV und Wattenscheid schwimmen). Die Wegmarken jedenfalls sind gesetzt. Ein spannendes Saisonfinale wird es auf jeden Fall.