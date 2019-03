Sonntag geht es in Erfurt schon ums Ganze in der Runde, denn Baskets-Coach Philipp Kappenstein will „das zweite Spiel unbedingt holen“ und es nicht auf ein drittes ankommen lassen. Kappenstein war angetan, wie seine Jungs die große Herausforderung annahmen, nachdem sie sich akklimatisiert hatten gegen den eher ungewöhnlichen Power-Stil der Gäste.

3000 Zuschauer, wie vom Club gewünscht etliche in weißem Dress, sahen zuerst das, was zu erwarten war. Erfurt preschte drauflos, als gäbe es kein Morgen mehr. Der beinahe wilde Offensivstil und das knallharte Zupacken in der Abwehr überraschten Münster dann doch. Mit einem 12:0-Lauf nahmen die Thüringer, die ohne den etatmäßigen Aufbau David Taylor (verletzt) spielten, das Heft in die Hand. Maximilian Kuhle und der 38 Jahre alte Robert Franklin waren vorne die Trümpfe. Mit 25:17 gewann Erfurt den ersten Durchgang. Wechsel sorgten bei den Baskets für den Umschwung. Nico Funk kam aufs Feld und punktete durch Biss und Aufmerksamkeit. Leo Padberg traf, und mit einer Pressverteidigung eroberten die Baskets die Bälle. Mit 24:8 ging das zweite Viertel an die Aufgeweckten, die den Schlagabtausch angenommen hatten.

Das offensiv dünnste Viertel folgte, aber Münster war in der Spur und spielte dann mehr und mehr die besseren personellen Alternativen aus. Erfurt bot weniger adäquates Personal auf und zollte dem Nachteil Tribut. „Unsere Großen haben einen überragenden Job gemacht“, lobte Kappenstein Kai Hänig und Malcom Delpeche, die entscheidend an der großen Ausbeute von 24 Offensivrebounds beteiligt waren. „Man muss so einen Gegner über volle 40 Minuten zermürben“, sagte Andrej König, einer der Routiniers der Baskets, die mit dem 22:15 im letzten Viertel den Premierensieg in ihrer Playoff-Phase holten.

Baskets-Punkte : Delpeche (17), J. König (14/3), Cooper (10), Padberg (10/2), Goolsby (8), A. König (5/1), Hänig (5), Porcher (5), Geretzki (1)