Preußen geben gegen Aalen die Antwort auf die Torarmut

Die Debatten der letzten Tagen drehten sich um fehlende Durchschlagskraft und Pech mit Schiedsrichter-Entscheidungen. Mit dem 4:0 (1:0) gegen den VfR Aalen hat Preußen Münster Punkt eins vorerst abgehakt, und auch mit einem Pfiff des Referees hatte der Gastgeber ausnahmsweise mal richtig Dusel. Beim Stand von 1:0 gab Justus Zorn einen völlig korrekten Abstauber von Matthias Morys (24.) nach einem Kopfball von Luca Schnellbacher nicht.

Dieser glückliche Umstand schmälerte die starke Vorstellung aber keineswegs. Trainer Marco Antwerpen hob Einstellung, Spieleröffnung und Konterabsicherung hervor und hatte wirklich nicht viel zu meckern. Siebenmal blieb der SCP in den jüngsten acht Spielen torlos, das änderte sich schlagartig. Und so schnell lassen sich Statistiken drehen. Fünf von sechs Partien beendeten die Adler 2019 ohne Gegentreffer, drei Mal am Stück sind sie nun ungeschlagen. Der Blick geht definitiv wieder nach oben. „Wir sind früh in Führung gegangen, das war Gold wert“, so der Coach. Es bleibt dabei: Macht Münster das 1:0, gibt es für die Konkurrenz in dieser Saison nichts zu holen.

Rückkehrer René Klingenburg jagte die Kugel nach Martin Kobylanskis Ecke und Schnellbachers zu kurzer Kopfabwehr ins Netz (7.). Die Hausherren waren aktiver, ballsicherer, abgeklärter. Und der Torschütze drehte mächtig auf. Er bediente Lucas Cueto „blind“, der Sascha Traut düpierte und per Chip nur die Latte traf (27.), und er schoss nach Doppelpass mit Tobias Rühle seinen Kollegen Cyrill Akono vor der Torlinie an (32.).

Kittner kitzelt Nebenmann Scherder Nach dem 0:0 in Uerdingen hatte Simon Scherder noch mehr Torgefahr nach Standards durch die eigene Innenverteidigung gefordert und damit sich und Ole Kittner in die Pflicht genommen. Schwupps, gelang dem Nebenmann der erste Saisontreffer. „Wir haben am Freitag extra noch mal Ecken und Freistöß trainiert“, erzählte der Kapitän. „Es tat allgemein gut, dass wir auf diese Weise getroffen haben.“ Allerdings legte er auch den Finger in eine anderen Wunde. „Hinten hatten wir teilweise Probleme bei gegnerischen Standards, da waren wir nicht aktiv genug. Zum Glück ist Max da immer zur Stelle.“ Keeper Schulze Niehues spielte einmal mehr stark. ...

Eng wurde es für die Preußen nur kurz vor und nach der Pause. Ole Kittner prüfte nach Trauts Freistoß seinen eigenen Keeper Max Schulze Niehues (45.+1) in einer Phase, als der Gast über Standards Druck entwickelte. Und Petar Sliskovic ließ nach Kittner-Fehler und Morys-Flanke die Mega-Chance fahrlässig liegen (50.). Als der Ausgleich drohte, schlug aber Cuetos Stunde. Und wie! Erst nahm er Rühles Ablage sehenswert auf, narrte Aalens gesamte Viererkette und nagelte das Leder unter die Latte (62.). Dann drückte er nach Fabian Menigs Einwurf und Philipp Hoffmanns Kopfballverlängerung vor Traut den Ball ins Netz (67.). Jetzt war alles gelaufen. Kittner köpfte sogar noch einen Freistoß von Kevin Rodrigues Pires ein (81.) und machte den höchsten Saisonsieg perfekt, den der Vorbereiter (88.) und Philipp Müller (89.) als Joker noch hätten ausbauen können.

Zwei Neue im Team 4-2-3-1? 4-3-3? Münsters neues System lässt sich verschieden auslegen. In der Spieleröffnung forderte Trainer Marco Antwerpen diesmal sogar eine „flache Vier“ im Mittelfeld und bekam sie zumeist. An zwei Stellschrauben drehte er im Vergleich zum 0:0 in Uerdingen. René Klingenburg begann vor der Abwehr nach abgelaufener Sperre wieder und verdrängte Kevin Rodrigues Pires nach Monaten mal wieder auf die Bank. Vorne kam Cyrill Akono für Philipp Hoffmann ins Team, Tobias Rühle rückte aus dem Sturmzentrum nach rechts. Das Duo, das aus der Startelf gerutscht war, zeigte nach der Einwechslung aber gute Aktionen. ...

„Wir haben unsere Angriffe durchgezogen und uns auch sonst an fast alle Dinge gehalten“, sagte Antwerpen. Sein Team ließ den Tabellenletzten in der Tat mit seiner größten Stärke eiskalt abblitzen. Über die gefürchteten Umschaltaktionen kam Aalen nie zum Zug. „Das war wichtig, das war genau so geplant. Wir waren extrem gut eingestellt. Der hohe Sieg tut uns gut und wertet das 0:0 in Uerdingen richtig auf“, referierte der Coach, der nicht vergaß, dass der Gast noch 90 Minuten aus dem Nachholspiel gegen Unterhaching (4:1) am Mittwoch in den Knochen hatte. Es war dennoch vor allem das Verdienst einer taktisch gut abgestimmten Mannschaft, in der die Mittelfeldkämpfer und -renner Sandrino Braun und Klingenburg Schlüsselrollen einnahmen.

Die zwei folgenden freien Tage hatte Antwerpen laut eigener Auskunft ohnehin vorgesehen. Er verbietet auch keinem Profi, sich am Rosenmontag kostümiert in der Stadt blicken zu lassen. „Sind ja alle alt genug“, grinste er. Die Vorstellung am Samstag bestätigte zumindest schon mal eine fußballerische und mentale Reife.