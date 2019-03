Boxer aus Münster siegen in Warendorf

Vier Kämpfe, vier Siege, drei damit gewonnene Westfalenmeisterschaften sowie eine Reihe von Qualifikation für die NRW-Titelkämpfe. Der Box-Nachwuchs vom Boxzentrum Münster war auf ganzer Linie bei den regionalen Titelkämpfen erfolgreich.

Am meisten musste sich dabei Davit Avestiyan in der Jugendkonkurrenz ins Zeug legen. Der Mittelgewichtler (bis 75 kg) musste zwei Kämpfe am Wochenende bestreiten und bezwang dabei Emini Labiot (Dortmund) sowie Abrahamyan Aram (Deusen) jeweils deutlich. Eer qualifizierte sich damit für die NRW-Meisterschaft.

Auch Mohamed Siala (Federgewicht bis 54 kg) war bei den Kadetten im Einsatz, er besiegte Rhilane Soufian (Vorwärts Bielefeld). Bereits am nächsten Wochenende geht es für ihn bei den NRW-Meisterschaften in der U-17-Klasse in Schwerte weiter.

Javit Alizade gewann in der Jugend-B-Klasse (bis 69 kg) gegen Marcel Lapke vorzeitig. In der dritten Runde wurde der Kampf gestoppt, Alizade war zu deutlich überlegen. Der Nachwuchsmann hat noch nicht genug Kampferfahrung und ist somit in diesem Jahr noch nicht bei NRW-Titelkämpfen oder DM startberechtigt.

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf 1/63 Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Kampflos zu den NRW-Meisterschaften kommen Max Becker (bis 52 kg, Jugend), Thahel Rentmeister (bis 91 kg, Jugend), Natalja Wilmer (bis 60 kg, Jugend) und Kahraman Uzum (bis 53 kg, Kadetten). Ihre Gegner traten nicht an, sie sicherten sich damit die Westfalentitel.► BC Münster 23: Für den Lokalrivalen BC 23 war einzig Ilias Korel bei den Kadetten im Papiergewicht (bis 42 kg) im Einsatz. Er besiegte Abdul-Malik Takanaev (BSV Herford) und auch im Finale Nikita Antonenko (BC Heros Lengerich). Damit war der Westfalentitel gewonnen, auch er wird bei den NRW-Meisterschaften um die DM-Qualifikation kämpfen.