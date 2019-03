Die Zahl mutet ein wenig närrisch an, aber wer Michael Holtkötter kennt, weiß, dass da kein Karnevals-Spaß dahintersteckt: „111 Helfer sind an der Strecke“, sagte der Sportwart der Laufsportfreunde Münster (LSF). Ein Lindwurm bewegt sich dennoch am 16. März entlang der Sentruper Straße und des Aasee-Ufers, wenn die 24. Auflage des Siena Garden Straßen- und Firmenlaufs startet. Rund 1500 Teilnehmer (Start: 16.15 Uhr) werden erwartet, bei 400 Anmeldungen ist Schluss. „Mehr geht nicht so wirklich“, sagte Holtkötter in Erwartung, dass es tatsächlich voll wird. 18 Firmenläufe trägt der Straßenlauf bereits in sich – eine Erfolgsgeschichte, die von Achim Hauertmann (active Laufshop) einst ins Leben gerufen wurde und der sich die LSF seit geraumer Zeit alleine angenommen haben.

Die „Einzelläufe“ starten um 13.15 Uhr (Halbmarathon) und 15.10 Uhr (zehn Kilometer) am Sportpark Sentruper Höhe. Über fünf Kilometer geht’s um 13.30 Uhr rund – im Wortsinn, hier reicht eine Runde ausgehend von der Sentruper Höhe über Reiner-Klimke-Weg und Sentruper Straße.

Die Meldezahlen werden sich in etwa an denen der Vorjahre orientieren, bis zum 11. März sind Voranmeldungen online möglich.

Die Schnellsten werden mit je 100 Euro belohnt. Bei den Frauen liegen die Streckenrekorde bei 16:51 Minuten (fünf Kilometer), 35:18 Minuten (zehn Kilometer) und 1:21:58 (Halbmarathon). Bei den Männern sind die Bestzeiten beinahe in Zement gegossen, so alt sind sie: 14:47 Minten beziehungsweise 30:45 und 1:07:45 Minuten.