Auch das zweite Spitzenspiel hintereinander haben die Männer von Westfalia Kinderhaus verloren. Beim TuS Brockhagen war nichts zu holen. Der Tabellendritte verlor beim Spitzenreiter 20:31 (12:18) und gab die Partie vor allem in der Phase vor der Pause ab. Nach 23 Minuten hatte es noch 11:11 gestanden, dann aber zog der Favorit mit einem 7:1-Lauf bis zur Halbzeit davon, wovon sich die Münsteraner nicht mehr erholten. Zuvor hatten sie sogar mal 8:6 geführt (17.).

Schön reden wollten der Gast seinen Auftritt jedenfalls nicht. Auch wenn es zahlreiche Ausfälle in den eigenen Reihen gab. In der zweiten Hälfte, in der dem Außenseiter nur noch acht Tore gelangen, fehlte es an Moral und Widerstand, so dass der Tabellenführer am Ende einen überaus deutlichen Erfolg einfuhr. Tore : Berger (7/2), Leenings (6), Jung, Rau, Würthwein (je 2), Scholz-Sadebeck (1)