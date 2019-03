„TuS Hiltrup zeigt „bestes Saisonspiel“ beim SV Rödinghausen II

Zufrieden konnte Carsten Winkler mit dem Auftritt seiner Hiltruper Kicker schon des Öfteren in dieser Saison sein. Nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg des TuS beim SV Rödinghausen II war der Coach mehr als das, fast schon etwas begeistert: „Das war mit Abstand das beste Saisonspiel von uns“, lobte Winkler den Auftritt seiner Jungs beim Tabellendritten.

Den Grundstein zum Sieg legten nicht allein die beiden Torschützen Janik Bohnen (4.) und Manuel Beyer (24.) – beide zählten zu den Besten im Team. Hiltrup agierte viel mehr in allen Mannschaftsteilen gut, bewies in den Zweikämpfen die nötige Aggressivität und ging engagiert zur Sache. „Unsere Laufbereitschaft war heute schon sehr stark“, kommentierte Winkler.

Hiltrup hatte früh alles im Griff gegen die zuletzt ein wenig schwächelnden Gastgeber, die in den zurückliegenden fünf Spielen nur auf sieben Punkte kamen. Der TuS nutzte dabei nicht nur die Unzulänglichkeiten des SV, sondern wirkte in seinen Aktionen durchaus souverän. Dass es in der Schlussphase doch noch ein wenig spannend wurde, war zu verschmerzen. Erst wurde Eric Rottstegge wegen einer vermeintlichen Abseitsposition vor dem möglichen 3:0 zurückgepfiffen, dann markierte Rödinhausens Bennett Heine per Foulelfmeter (Blesz) den Anschlusstreffer.

TuS: Wiethölter – Finkelmann, Lambert, Wiethölter, Kleine-Wilke – Blesz, Rottstegge – Fromme (18. Ahmer/88. Bothen), Beyer, Maddente – Bohnen (88. Hübener).