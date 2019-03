Wackers Frauen bleiben im Soll: Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg beim SV Höntrop feierte der Frauen-Westfalenligist allerdings einen etwas glücklichen Erfolg. Nicht, weil die Leistung etwa unzureichend war, sondern „weil die äußeren Umstände kein reguläres Fußballspiel zuließen“, schilderte Trainer André Frankrone . Der Wind war für beide Team der härteste Gegner.

In der zweiten Halbzeit drehte Wacker auf. „Da hatten wir über 30 Minuten eine starke Phase“, resümierte Frankrone. Ein Tor fiel dennoch nicht. Dafür dauerte es bis in die Schlussminute hinein, ehe Torfrau Jule Krützmann die Verantwortung übernahm und den an Kristin Marie Dircks verursachten Foulelfmeter verwandelte.

Wacker: Krützmann – Theobald, Selle, Schipke (46. Große Schamann), Bezhaer (83. Ibrahimi) – Funke – Dircks, Haack (70. Dücking), Weber, Riemann – Stein