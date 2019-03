BSV Roxel löst die Probleme gegen den Werner SC spielerisch

Der BSV Roxel hat sein Ziel erreicht. In einem Spiel zweier Gegner, die beide im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stehen, holten die Münsteraner den ersten Dreier im neuen Jahr. Dabei setzten sie sich nicht nur gegen den Werner SC mit 3:1 (1:0) durch, sondern auch gegen Sturmtief „Eberhard“.

Vor allem in Halbzeit eins hatte der BSV schlechte Karten. Die Gastgeber mussten gegen den Wind spielen, lange Bälle waren unmöglich. Roxels Trainer Sebastian Hänsel sah die Witterungsbedingungen kritisch: „Dadurch wurde unsere Taktik etwas zunichtegemacht. Doch wir haben das trotzdem sehr gut gemacht.“

Denn die Hausherren ließen sich nicht unterkriegen und lösten die Probleme spielerisch. Vor allem Keeper Daniel Neuhaus war ein ums andere Mal gezwungen, den Ball kurz statt lang zu spielen, löste das aber hervorragend. Die Gäste hingegen kreierten aus ihrem Vorteil keine Chancen. So ging Roxel nicht unverdient in Führung: Nach einem Schuss von Thomas Kroker reagierte Hendrik Flaßhar (34.) am schnellsten und nutzte den Abpraller zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Roxeler den Wind im Rücken – und das Plus auf ihrer Seite. Das nutzten sie auch sofort: Eine Flanke von Leon Willich köpfte Stefan Hunnewinkel sicher zum 2:0 ein (46.). In der Folge investierten die Kleeblätter zwar immer noch mehr als die Gäste, münzten aber ihren Vorteil nicht mehr in gefährliche Chancen um. Ein Umstand, der auch Hänsel zu schaffen machte: „Wir hatten uns für die zweite Halbzeit vorgenommen, auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen und lange Bälle zu spielen. Das haben wir leider nicht umgesetzt. Nach dem 2:0 haben wir auch viel weniger gekämpft als zuvor.“ So kamen die Gäste noch einmal ran. Eine Flanke von Mondrian Runde wurde immer länger und landete schließlich bei Daniel Durkalic, der nur einschieben musste (67.). Um ein Haar hätte Werne sogar noch den Ausgleich erzielt. Doch zunächst wurde ein gefährlicher Schuss von Niclas Beckerling geblockt (76.), danach klärte Dickens Toka einen Beckerling-Kopfball auf der Linie (78.). Einmal tief durchschnaufen.

Auf der Gegenseite schafften es die Gäste letztendlich doch noch einmal, den Rückenwind für sich zu nutzen. Einen weiten Schlag von Flaßhar nahm Benjamin Leifeld volley und traf sehenswert zum 3:1-Endstand (90.). Der BSV steht nun mit 31 Punkten auf Rang sechs. Roxel: Neuhaus – Toka (90. Boch), S. Saerbeck, L. Saerbeck, Sojeva, Willich – Flaßhar, Wesberg – Niesing – Hunnewinkel (87. Seikowski), Kroker (66. Leifeld)