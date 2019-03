Ein Traumtor, ein Geburtstagskind, das sich selber beschenkte, und ein Sieg, der beinahe vom Wind verweht wurde: Das Duell der Tabellennachbarn VfL Wolbeck und Arminia Ibbenbüren hatte einiges zu bieten und fand mit dem Gastgeber einen verdienten Gewinner. Nach dem verpatzten Auftritt gegen den SC Greven 09 gab der VfL mit einem 4:1 (1:0) die richtige Antwort. „Das war eine klasse Leistung“, sagte Trainer Alois Fetsch . „Die Mannschaft wollte eine Reaktion zeigen, und das hat sie sehr stark gemacht. Der Sieg geht absolut in Ordnung.“

Dabei hätte der Sturm Wolbeck fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Halbzeit fragte der Unparteiische beide Teams, ob sie das Spiel aufgrund des Windes abbrechen wollen. „Ich finde es gut, dass er gefragt hat“, befürwortete es Fetsch zwar, dass der Referee mit den Mannschaften offen kommunizierte. Einen Spielabbruch lehnten aber nicht nur die Gäste, sondern auch Fetsch ab: „Das wäre ja ein Nachteil für uns gewesen.“

Denn zur Halbzeit führte der VfL bereits. Geburtstagskind Daniel Seidel (11.) hatte eine Hereingabe von Niklas Thewes zur Führung verwandelt. Robin Westhues (19.) hatte die Chance auf das zweite Tor verpasst. In Durchgang zwei spielte Wolbeck mit dem Wind im Rücken. Ibbenbüren hatte diesen Vorteil in einer ausgeglichenen Partie vor der Pause zwar zu einzelnen guten Gelegenheiten nutzen können, zu mehr aber auch nicht.

Die Hausherren versuchten, das Plus mit Fernschüssen in Tore umzuwandeln. Jan-Niklas Tegtmeier (50.) scheiterte dabei an Torwart Robin Peters, Nico Frerichs am Aluminium. Bei Thewes (64.) passte dann alles. Mit einem Traumtor in den rechten Winkel erhöhte er auf 2:0. Nico Rehberg (69.) beseitigte mit dem 3:0 die letzten Zweifel am Erfolg. Das Tor von Ibbenbürens Maximilian Walkenhorst (74.) war nur Ergebniskosmetik. Zumal Felix Simon (87.) eine Minute nach seiner Einwechselung das 4:1 erzielte. VfL: Hallas – Schroer (83. Vielmeyer), Bodin, Quabeck, Rehberg – Höppner, Tegtmeier – Thewes (86. Simon), Westhues, Frerichs – Seidel (72. Geske).