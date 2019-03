In der 3. Liga der Männer werden die Karten im Keller neu gemischt. Der TSC Gievenbeck besiegte am Samstag den Tabellenzweiten TuS Mondorf 3:0 (25:22, 25:23, 25:22), auch Verfolger TVA Hürth (aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz) gewann seine Partie gegen Düsseldorf 3:0. Urplötzlich müssen sich nun auch Aachen und Düsseldorf Sorgen um den Erhalt der Klasse machen.

„Die Tabelle zeigt, wie wichtig unser Erfolg gegen Mondorf war“, sagte Nils Lydorf am Tag danach. Der erfahrene Libero feierte nach längerer Pause ein eindrucksvolles Comeback, gab seiner Mannschaft den nötigen Halt und wurde später als wertvollster Spieler gewürdigt. Der TSC spielte wie aus einem Guss und leistete sich diesmal keinerlei Einbruch. „Da sind höchstens mal zwei, drei Punkte in in Reihe weggegangen. Ein richtiges Loch hatten wir nicht“, so Lydorf. Der Dreier sollte Gievenbeck das nötige Selbstvertrauen für die restlichen Spiele geben. Lydorf: „Wir wissen, dass wir jeden schlagen können.“