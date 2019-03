Die Tabelle spielt für die Frauen von Westfalia Kinderhaus nach wie vor eher eine untergeordnete Rolle. Trotzdem war dem Zweiten der Verbandsliga vor dem Spitzenspiel am Sonntagabend bei Vorwärts Wettringen klar, dass da eine große Chance bestand – für den Fall des Sieges. Doch nachdem Spitzenreiter SG TuRa Halden-Herbeck 24 Stunden zuvor in Coesfeld 28:29 verloren hatte, erwischte es auch den ersten Verfolger. Beim Dritten Vorwärts Wettringen unterlagen die fast in Bestbesetzung angetretenen Münsteranerinnen mit 16:19 (7:9) und mussten den Gegner aufgrund des direkten Vergleichs damit sogar vorbeiziehen lassen.

Rang drei statt eins – für Trainer Florian Ostendorf war das zu verkraften. „Diese Niederlage ist für uns kein Beinbruch. Gegen diese Mannschaft und vor dieser Kulisse kann man schon mal verlieren.“ Von Beginn an lag der Gast im Hintertreffen. 0:2 (5.), 1:4 (8.), 5:9 (23.) – das waren so die prägnanten Stationen der ersten Hälfte, die sich aber auf überschaubarem Level abspielte. „Nominell war es ein Spitzenspiel, vom Niveau her allerdings nicht“, so der Westfalia-Coach. „Wir haben uns viele technische Fehler geleistet und vorne auch relativ viel verworfen. Dadurch haben die Mädels es auch immer wieder verpasst, ranzukommen.“ Zumal sie zur Pause wieder in Schlagweite waren. Doch drei schnelle Wettringer Treffer direkt nach Wiederanpfiff brachten dem Gastgeber einen Fünf-Tore-Vorsprung. Als Ostendorf hinterher von „zwei, drei Phasen“ sprach, in denen die Partie auf der Kippe stand, meinte er in erster Linie den Fast-Anschluss durch zwei Tore von Kristin Pohlkötter auf 13:15 (49.). Doch Vorwärts antwortete mit drei schnellen Treffern und erzwang somit die Entscheidung beim 18:13 (55.).

„19 Gegentore sind schon in Ordnung, wir haben ganz gut verteidigt“, sagte der Coach. „Dass es am Ende nicht gereicht hat, lag vor allem an uns, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“ Richtig betrübt klang er nicht. Die Minuspunkte neun und zehn nach 17 Spielen waren zu verschmerzen. „Wir haben ein junges Team und sind bisher sehr zufrieden mit der Saison.“ Daran ändert auch die dritte Niederlage nichts. Tore: Enders (4), Glage (4/1), Klapdor (4/3), Pohlkötter (2), Hardeweg, Müller-Deile (je 1)