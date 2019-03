Der Sassenberg-Spezialist – Julian Fuhrmann von Borussia Münster trifft dreifach

Falls es noch eines Nachweises bedurfte – er kam prompt und nachhaltig. Borussia Münster unterstrich mit dem 6:1-Heimerfolg über den VfL Sassenberg, dass die Elf von der Grevingstraße das Maß aller Dinge ist. Jedenfalls in der Staffel 1 der Kreisliga A. Ein Spitzenspiel zu gewinnen, ist die eine Sache. Den als Verfolger angetretenen Gast so zu deklassieren, eine andere – eine eindruckvolle. Was in ähnlicher Weise für den „Lauf“ eines weiteren münsterischen Club gilt. Denn Westfalia Kinderhaus II blieb am Wochenende zwar ohne Einsatz, ist aber das zweite Team der Stunde. Mit einem Dreier im Nachholspiel am Donnerstag (20 Uhr) gegen den Bezirksliga-Absteiger Warendorfer SU kann die Mannschaft auf Rang zwei klettern. Dann zwar zehn Zähler hinter der Borussia, aber auf Rang zwei. Am 24. März treffen beide Teams zum nächsten Spitzenspiel aufeinander.

Im zunächst letzten Toptreffen ging bei der Borussia Julian Fuhrmann voran, der mit seinen persönlichen Treffern zwei bis vier einen Dreierpack schnürte. Dabei ist der Kapitän nicht unbedingt als Torjäger verschrien. „Julian ist keine Tormaschine. Aber gerade der VfL Sassenberg scheint ihm zu liegen“, grinste Trainer Yannick Bauer auch noch am Tag nach dem Sieg. Denn Fuhrmann, der in der Hinrunde wenig und in der Rückrunde jede Minute spielte, zeichnete sich auch schon für den Siegtreffer beim 3:2-Erfolg in Sassenberg verantwortlich.

Und Fuhrmann trägt auch zur guten Laune seines Coaches bei. „Die Freude kann nicht größer sein, dass wir in der kommenden Saison nicht mehr gegen Sassenberg spielen müssen. Mannschaft, Trainer und Umfeld machen keinen Spaß“, ließ er durchblicken, dass der Sieg ein besonderer war. Nicht nur der im Topspiel.

Danach hat die Borussia aber noch weitere Ziele. Nach 20 Spieltagen hat sie zwei Bestmarken im Visier – neben dem Aufstieg. Zum einen deuten 82 erzielte Tore auf den Durchbruch der 100-Tore-Schallmauer hin. Zum anderen könnte der nach wie vor ungeschlagene Primus ohne Niederlage den Titel feiern. „Das wäre schon schön“, gesteht Bauer, wenngleich noch etwas vorsichtig.

Forsch ist auf alle Fälle Westfalia Kinderhaus II unterwegs. Nach zehn Siegen in den letzten zwölf Spielen – zuletzt vier in Serie – soll der nächste am Donnerstag die Verfolgerrolle bescheren. Dabei hätte es sogar ein Dreier mehr sein können. Doch am vergangenen Sonntag in Westbevern bereitete sich die Landesliga-Zweite eine Stunde vor, wärmte sich auf, ehe der Unparteiische entschied, die Partie nicht anzupfeifen. Nach dem vorausgegangen C-Liga-Spiel, das der Schiedsrichter zuvor nicht auf dem Nebenplatz durchführen wollte, ließ der Untergrund des Hauptplatzes nichts mehr zu. „Das war alles andere als schön und ziemlich unnötig“, war Trainer Stefan Kloer wenig begeistert.

Noch größer war der Ärger für Julian Klapdor. Denn der war eigens aus Ratingen angereist.