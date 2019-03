Helge Stuckenholz, Manager der WWU Baskets , weilt derzeit in den Staaten. Auf Spielersuche? „Nein“, ver­sichert er. „Rein privat.“ Seinen Sport gänzlich aus dem Kopf kriegt er nicht. Den Termin für das erste Viertelfinale in Münster bestätigte er am Montag. Am Sonntag, 24. März, steigt der erste Vergleich entweder gegen Bayern München II oder die Iserlohn Kangaroos. Hochball ist um 16 Uhr in der Sporthalle am Berg Fidel. Da die Bundesliga-Volleyballerinnen des USC am Tag zuvor gegen Aachen ihr letztes Spiel in der Hauptrunde absolvieren, müssen die Baskets weichen. Für Stuckenholz kein Problem: „Wir haben schon mal sonntags gespielt. Das war klasse, die Halle voll. Damit können wir gut leben.“ Am kommenden Wochenende hat Münster spielfrei.