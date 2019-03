Sie hat es schon wieder getan, wieder gewonnen. Diesmal bei der 34. Deutschen Hallentennis-Meisterschaft der Damen 30 im Einzel sowie im Mixed an der Seite von Franz Stauder . Manon Kruse , die auf ihren Start bei den Damen 35 verzichtete und die jüngere Konkurrenz vorzog, hat ihre schon zuvor umfangreiche Sammlung in Karlsruhe um zwei weitere Triumphe aufgestockt. „Noch ein Titel? Jetzt reicht es“, reihte sich umgehend Mannschaftskameradin Deborah Döring vom TC Union Münster in die Schar der Gratulanten ein – und das mit einem gehörigen Schuss Humor.

Allerdings wohl mit wenig Hoffnung auf Erfolg. Denn bei der Wahl zur Spielerin des Jahres im Bereich des Westdeutschen Tennis-Verbandes (WTV) gehört Kruse, die sich gerade erst Ende Oktober die WM-Krone bei den Damen 35 aufgesetzt hatte, zu den (aussichtsreichen) Nominierten. Die Auflösung erfolgt an diesem Samstag im Rahmen des Verbandtages in Kamen.

Bis dahin könnte sie die Zeit für eine Auflistung ihrer Erfolge nutzen. „Ich muss mir mal eine Liste machen. Lückenlos wird sie wohl nicht, da ich leider nicht alle Tableaus habe“, sagt die 38-Jährige und denkt zumindest über eine weitere Fleißarbeit nach. Die auf dem Platz in Karlsruhe hat sie zuvor erfolgreich absolviert. Im Einzel-Finale gab sie der an Position eins gesetzten Ellen Linsenholz (SSC Karlsruhe) mit 6:3, 6:2 das Nachsehen. So wie im Halbfinale zuvor Natalie Gumbrecht (TSV Altenfurt/6:0, 6:1) und Michaela Singer (STK Garching/6:1, 6:1) im Achtelfinale. Damit zog Kruse auch interfamiliär nach. Schwester Nina Roth feierte Ende Februar den Titel bei den Damen 40.

Komprimiert ging es im Mixed zur Meisterschaft. Der Sieg über Ellen Linsenholz/René Schulte (7:6, 6:3) bedeutete im Viererfeld bereits den Finaleinzug, das 6:3, 6:3 gegen Katharina Jacob/Jens Janssen schließlich den nationalen Titel. Eigentlich keine Überraschung. Denn Kruse/Stauder harmonierten schon mal titelverdächtig. Allerdings im Speckbrett bei den münsterischen Stadtmeisterschaften. Im Endspiel mussten beide seinerzeit allerdings wegen einer Termin-Kollision von Kruses Partner passen. Eins der Finals, das sie nicht gewann.