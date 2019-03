Unter dem neuen Chefcoach Arne Barez werden Janis Hohenhövel und Holger Heppe die Co-Trainer bei der U 19 von Preußen Münster . „Die drei passen menschlich zusammen und ergänzen sich mit ihrem Know-how gegenseitig ideal“, sagt Sportchef Malte Metzelder. Heppe ist bereits unter Cihan Tasdelen Assistent der A-Junioren und führt zudem leistungsdiagnostische Tests mit den Jugendspielern durch. „Es ist gerade gut sichtbar, dass sich im Verein vieles in die richtige Richtung bewegt“, so der 32-Jährige. „Wir wollen von der U 12 bis zur U 23 syste­matisch Schnelligkeits- und Ausdauertests anbieten, um die Trainingsgestaltung noch zielgerichteter zu betreibe.“

Hohenhövel ist in Münster ein bestes bekanntes Gesicht. Er gehört zum Trainerstab des Oberligisten 1. FC Gievenbeck , für den er selbst auch bis vor Kurzem spielte. „Er passt sehr gut in unser junges Umfeld, bringt ein hohes Engagement mit und hat große Lust, unseren Weg mitzugehen“, sagt Metzelder. „Für mich beginnt nach 23 unvergesslichen Jahren beim FCG nun eine neue Reise“, sagt der 27-Jährige selbst. Er erhält zunächst einen Einjahresvertrag, eine langfristige Zusammenarbeit ist aber geplant.

Gievenbecks Trainer Benjamin Heeke zählt bis Saisonschluss auf Rat und Tat seines Assistenten Hohen­hövel, der beruflich als Jurist in Dortmund beschäftigt ist und zum Job pendelt. In der Folgespielzeit soll ein neuer Co-Trainer an Heekes Seite aktiv werden. Jens Wissing bleibt im Sportpark, wo er inzwischen vor allem als Experte im Athletikbereich sein Wissen einbringt.