Die Personalie Sven Hübscher konkretisiert sich. Mittlerweile bestreiten zumindest weder Preußen-Sportchef Malte Metzelder noch Björn Schierenbeck als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums von Werder Bremen , dass es Kontakte gibt im Werben um einen Trainer für die neue Saison. Und das heißt im Fußballgeschäft ja eine ganze Menge.

Münsters (Wunsch-)Kandidat hat seinen Vorgesetzten mitgeteilt, dass er im Austausch mit einem anderen Verein steht. „Wir hoffen, dass wir die besseren Argumente haben, sind aber gesprächsbereit. Wir werden ihm aufzeigen, was er an der Aufgabe bei uns hat“, sagte Schierenbeck der „Deichstube“. Er betonte aber auch: „Sven hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er das Ziel hat, perspektivisch in den Profibereich zurückzukehren.“ Demnach würden dem 40-Jährigen keine Steine in den Weg gelegt, wenn er wirklich die Herausforderung in der 3. Liga annehmen will. Noch aber möchte Werder den Coach der U 23 nicht so einfach aufgeben. Die Verhandlungen könnten sich also noch ein paar Tage ziehen, vielleicht braucht Hübscher auch selbst noch etwas Zeit. Die Hanseaten schauen sich jedenfalls laut Schierenbeck schon mal professionell nach Alternativen um. Denkbar sogar, dass die Preußen ohne Ablösesumme auskommen.

Die würde bei Dennis Slamar ebenfalls nicht fällig. Am Allround-Verteidiger von Drittliga-Konkurrent Carl Zeiss Jena haben die Münsteraner großes Interesse. Sein Vertrag bei den Thüringern, die akut abstiegsbedroht sind, läuft am Saisonende aus. Der 24-Jährige hat in dieser Saison 26 Einsätze bestritten, zuletzt beim 1:4 in Kaiserslautern wurde er nur eingewechselt. Slamar (1,88 Meter) kann innen in einer Viererkette spielen, aber auch auf beiden defensiven Außenbahnen.