Hübscher dürfte Werder Richtung Preußen verlassen – Verteidiger Slamar im Visier

Die Personalie Sven Hübscher konkretisiert sich. Mittlerweile bestreiten zumindest weder Preußen-Sportchef Malte Metzelder noch Björn Schierenbeck als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums von Werder Bremen , dass es Kontakte gibt im Werben um einen Trainer für die neue Saison. Und das heißt im Fußballgeschäft ja eine ganze Menge.

Münsters (Wunsch-)Kandidat hat seinen Vorgesetzten mitgeteilt, dass er im Austausch mit einem anderen Verein steht. „Wir hoffen, dass wir die besseren Argumente haben, sind aber gesprächsbereit. Wir werden ihm aufzeigen, was er an der Aufgabe bei uns hat“, sagte Schierenbeck der „Deichstube“. Er betonte aber auch: „Sven hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er das Ziel hat, perspektivisch in den Profibereich zurückzukehren.“

Ablösesumme fällig?

Demnach würden dem 40-Jährigen keine Steine in den Weg gelegt, wenn er wirklich die Herausforderung in der 3. Liga annehmen will. Noch aber möchte Werder den Coach der U 23 nicht so einfach aufgeben. Die Verhandlungen könnten sich also noch ein paar Tage ziehen, vielleicht braucht Hübscher auch selbst noch etwas Zeit. Die Hanseaten schauen sich jedenfalls laut Schierenbeck schon mal professionell nach Alternativen um. Denkbar sogar, dass die Preußen ohne Ablösesumme auskommen.

Trainerkandidaten für den SC Preußen Münster 1/9 Immer die Augen offen, hält Malte Metzelder! Der Sportdirektor des SC Preußen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die nächste Saison. Foto: Jürgen Peperhowe

Pavel Dotchev: War schon einmal recht erfolgreich mit den Preußen und ist zurzeit vereinslos. Sein Marktwert könnte allerdings zu hoch für den SCP sein. Foto: Axel Heimken

Auch Marc Fascher kennt sich in Münster aus. Der Aufstiegsheld von 2011 soll aber bereits abgewiegelt haben. Foto: Jürgen Peperhowe

Peter Vollmann ist eine Art Preußen-Urgestein. Malte Metzelder sucht aber wohl einen Trainer mit anderem Profil. Foto: Jürgen Peperhowe

Farat Toku trainiert derzeit noch in Wattenscheid. Er gehört zu der jungen Regionalliga-Generation. Sein Vertrag läuft zudem am Saisonende aus. Foto: Johannes Oetz

Enrico Maaßen ist auf der Erfolgsspur. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Rödinghausen läuft es gut. Demnächst auch als Trainer des SC Preußen? Foto: Jürgen Peperhowe

Ismail Atalan war sehr erfolgreich in Lotte, in Bochum eher weniger. Geht es für ihn mit dem SC Preußen wieder bergauf? Foto: Johannes Oetz

Nils Drube war jahrelang Jugendtrainer beim SCP. In dieser Saison trat er seine erste Profistation in Lotte an und führte die Mannschaft vom Autobahnkreuz vom letzten Platz der 3. Liga ins Mittelfeld. Foto: Alfred Stegemann

Große Namen wie Stefan Effenberg, Peter Neururer oder Lothar Matthäus fallen immer wenn irgendwo ein Trainer gesucht wird. Bei den Preußen wird es aber wohl keiner der drei genannten werden. Alleine schon wegen dem teuren Gehalt, das diese verlangen würden. Foto: Uwe Anspach

Die würde bei Dennis Slamar ebenfalls nicht fällig. Am Allround-Verteidiger von Drittliga-Konkurrent Carl Zeiss Jena haben die Münsteraner großes Interesse. Sein Vertrag bei den Thüringern, die akut abstiegsbedroht sind, läuft am Saisonende aus.

Der 24-Jährige hat in dieser Saison 26 Einsätze bestritten, zuletzt beim 1:4 in Kaiserslautern wurde er nur eingewechselt. Slamar (1,88 Meter) kann innen in einer Viererkette spielen, aber auch auf beiden defensiven Außenbahnen.