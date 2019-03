Felix Brummel vom RV Münster hat etwas sehr Vernünftiges getan: Er ist dem westfälischen Schmuddelwetter für drei Wochen entflohen und verbringt derzeit sonnige Tage am und auf dem Lago di Varese in Italien. Im „Australian Institute of Sport“, dem europäischen Basislager der australischen Ruderer, schaffen Deutschlands beste Riemenathleten derzeit die Grundlage für die Freiluftsaison. Dabei wurden auch die neuen Zweier-Besatzungen fürs Training und die Leistungsüberprüfungen gebildet. Felix Brummel rudert gemeinsam mit Nico Merget . Beide saßen in der Vorsaison gemeinsam im Deutschland-Vierer – und bewerben sich jetzt für die neue Belegung der DRV-Boote.