Hier der Tabellenführer und feststehende Drittliga-Meister USC Münster II, dort das abgeschlagene und als Absteiger fixe Schlusslicht VfL Lintorf . So klar die Rollenverteilung im Vorfeld war, so klar verlief auch die Partie am Samstag am Berg Fidel: Ganze 70 Minuten benötigten die Unabhängigen, um den Gast aus Niedersachsen mit 3:0 (25:14, 25:18, 25:16) abzufertigen. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hatten zu keiner Zeit Probleme“, sagte Trainer Axel Büring.

Zu groß war der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams, um die Routiniers Johanna Thewes, Linda Dörendahl und Lea Quabeck war Münster zu überlegen. In Satz eins war beim 15:8 die Sache entschieden, im zweiten Abschnitt war der USC beim 16:9 vorzeitig enteilt. Und auch im dritten Abschnitt hielt sich Lintorf nur bis zum 7:9 im Windschatten auf, beim 19:14 aber war Münster allerspätestens auf die Siegerstraße eingebogen.