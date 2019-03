Nur gut, dass sich Anna Klapdor und Ann-Kathrin Glage ihre Krankheit in der Woche „genommen“ hatten und sich am Samstag (halbwegs) gesund zurückmelden konnten. Andernfalls wäre es eng geworden für die Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus . Nicht nur personell, sondern vor allem qualitativ. Letztlich gaben aber beide grünes Licht für ihren Einsatz in der Verbandsliga-Partie gegen den PSV Recklinghausen II, was sich äußerst positiv auf das Spiel und vor allem auf das Endergebnis auswirken sollte. Mit 32:26 (14:15) siegten die Westfalia-Frauen und hatten dies vor allem einer spielerischen Steigerung im zweiten Abschnitt zu verdanken.

„Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider, wir mussten 60 Minuten hart arbeiten, um die Punkte bei uns zu behalten“, wusste Trainer Florian Ostendorf, dass der Erfolg am Ende zu deutlich ausgefallen war. Bis zur 40. Minute lagen die Gastgeberinnen noch zurück, drehten dann sieben Minuten richtig auf und stellten das Resultat von 19:20 auf 25:20. Die Angelegenheit war entschieden, der Rest war Schaulaufen.

Als der Gast aus Recklinghausen Mitte der ersten Halbzeit auf drei Tore enteilt war, musste man Böses befürchten für die Westfalia. Aber Ostendorf blieb ruhig, beorderte Klapdor von der Bank auf den Platz und durfte eine sukzessive Leistungssteigerung der gesamten Sieben mit Zufriedenheit registrieren. Die Spielmacherin führte das Team in gewohnter Manier souverän, stand in der Abwehr ihre Frau und trug sich vorne einmal mehr am häufigsten in die Torschützenliste ein.

Dass sich der vermeintliche Favorit gegen einen Abstiegskandidaten lange Zeit so schwer tat, missfiel Trainer Ostendorf natürlich. „Aber wir dürfen erstens nicht vergessen, dass wir nicht unsere beste Mannschaft auf das Feld schicken konnten, zweitens der Gegner besser ist als sein Tabellenplatz und wir drittens neben der spielerischen Steigerung auch eine hervorragende Moral bewiesen haben. Diese Punkte nehmen wir gerne mit.“

Neben Klapdor und Glage gefielen auch die Rückraumspielerinnen Johanna Plett und Esther Schwarz sowie Rechtsaußen Kristin Pohlkötter, die äußerst treffsicher agierte. Auch der Einsatz von Neele von Engelhardt, als Aushilfe aus der Reserve hochgezogen, war von Erfolg gekrönt. Kinderhaus bleibt im Rennen um den Titelkampf. Das ist die wichtigste Nachricht. Tore: Klapdor (8/1), Pohlkötter, Plett (je 5), Schwarz (4), Glage, Ludusan (je 3), Lumme (2), Müller-Deile und von Engelhardt (je 1).