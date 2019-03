Die Guten haben es schwer in Münster: Die Oberliga-Fußballer des 1. FC Gievenbeck trotzten daheim wie zuletzt den Schalkern jetzt dem Rangzweiten TuS Haltern ein 0:0 ab – womit die Gäste gut bedient waren und nicht etwa die auf einen Abstiegsplatz gefallenen Aufsteiger. Deren couragierte und taktisch geschlossen wirksame Vorstellung hätte mehr verdient gehabt.

Das Gefühl packte nach Abpfiff des Rasenspiels auch jeden Metermacher, jeden Kämpfer und jeden, der eine von mehreren guten Offensivaktionen eingeleitet hatte. „Wir sind wieder hin- und hergerissen“, sagte FCG-Trainer Benjamin Heeke . „Aber ich will nichts davon hören, dass uns dieser eine Punkt nicht weiterbringt. Der Zähler hilft uns – die Art und Weise, wie wir dazu kamen, auch. Das war echter Oberliga-Modus.“

Heeke wählte eine ungewöhnliche Formation mit neu eingesetzten Akteuren. In der Fünferkette gab Constantin Rieger sein Liga-Debüt und ragte direkt heraus an der Seite von Maximilian Franke, Thomas Teupen oder Felix Krasenbrink. Der nämlich ersetzte den am Knie getroffenen Teupen nach einer halben Stunde ohne Anpassungsprobleme. Die Youngster Johan Scherr rechts und Miclas Mende links fügten sich bestens in die aufmerksame und sehr zweikampfstarke Riege ein. Yasin Altun und Janes Niehoff malochten davor. Haltern bot zu wenig Tempo, um die Kette in die Bewegung zu bringen.

Vor der Pause hatte der TuS, der den Ex-Gievenbecker Stephan Tantow (Sehnenverletzung in der Schulter) noch immer nicht ins Tor stellen konnte, mehr Ballbesitz, aber auch keine Torszene durch Stefan Oerterer oder den beweglicheren Arda Nebi. Der FCG haderte mit zwei Abseitsentscheidungen: Tristan Niemann verfehlte ohnehin das Ziel und stand dann wohl im Abseits, als er einen Mende-Torschuss berühren wollte.

Im zwölften Heimspiel wurde der FCG immer mutiger, fand auch in die Kombinationen und kam zu Kontern. Niemann düpierte Nils Eisen und legte quer auf Christian Keil, der nicht direkt abnahm und TuS-Keeper Rafael Hester damit die Chance gab, wirksam einzugreifen (47.). Später drehte sich Keil klasse um den Gegenspieler herum und verzog im Fallen (67.).

Haltern war längst gewarnt und widmete der eigenen Absicherung mehr Aufmerksamkeit. Eine der wenigen griffigen Attacken über Oerterer und Deniz Batman klärte Franke bestens (80.). Die hohe Aufmerksamkeitsquote war eine echte Gievenbecker Tugend an dem Tag. „Defensiv war das bärenstark, wir haben die Zweikämpfe geführt und viele gewonnen“, sagte Heeke. Ihm imponierte, dass sich Rieger und (Pechvogel) Teupen durch Trainingsleistungen empfahlen. „Beide waren so auffällig, dass ich beide auf dem Platz sehen wollte.“ FCG: Eschhaus – Scherr, Rieger, Teupen (31. Krasenbrink), Franke, Mende – Niehoff (85. Canisius), Altun, Heubrock – Keil, Niemann