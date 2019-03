Matthias Gerigk verfolgte das Treiben auf dem künstlichen Grün an der Bonhoefferstraße mit dicker Winterjacke und Mütze. Unter der Woche hatte sich der Coach von BW Aasee krankheitsbedingt eine Auszeit nehmen müssen. Die Spielvorbereitung und Abwicklung übergab er guten Gewissens an seinen „Co“ Tobias Steens. Nur: So gänzlich rausnehmen konnte sich der scheidende Trainer denn doch nicht. Dafür stand im Bezirksliga-Derby gegen den VfL Wolbeck einfach zu viel auf dem Spiel. Hier eine taktische Anweisung, dort einen anerkennenden Klaps für seine Jungs, die sich beim wichtigen 1:0 (1:0)-Erfolg mächtig strecken mussten, um den dritten Dreier in Serie einzutüten. Blau-Weiß stapft mit großen Schritten aus dem Tabellenkeller. „Diese Punkte sind so wertvoll. Wir haben gut verteidigt und ein tolles Tor gemacht. Es geht aufwärts“, bilanzierte Steens, der für den verschnupften und an diesem Sonntag nicht gerade stimmgewaltigen Gerigk die 90 Minuten im Schnelldurchgang analysierte.

Der große Regen hatte sich passend zur Primetime im Amateurfußball verzogen. Die Sonne kam raus – und schien die Gäste zu inspirieren. Der VfL hatte in der Anfangsphase auf dem schwer zu bespielenden Untergrund deutlich mehr Ballbesitz und ließ die Platzherren kaum einmal atmen. Folglich lag der Führungstreffer in der Luft. Auf dem Schlappen hatte ihn Robin Westhues. Aus elf Metern. Aasees Linus Wilm Cassens war das Leder nach einer Flanke von Niklas Thewes an die Hand gesprungen: Strafstoß. Westhues, in der Regel ein sicherer Schütze vom Punkt, platzierte den Ball nicht gut, Valentin Schulz im Kasten der Blau-Weißen brauchte sich nicht einmal zu strecken (16.). „Wenn Robin den macht, nimmt das Ding hier wahrscheinlich einen anderen Verlauf“, ärgerte sich VfL-Coach Alois Fetsch. Er wurde nur fünf Minuten später abermals gepiesackt. Ersan Keser schloss einen Angriff nach einer tollen Einzelleistung mit dem völlig überraschenden 1:0 ab (21.). „Er hat das Spiel entschieden. Stark“, zollte Fetsch dem Neuzugang auf der anderen Seite Respekt.

Die Führung spielte Aasee in die Karten. Bis auf eine strittige Abseitsstellung von VfL-Spieler Daniel Seidel, der auf und davon gewesen wäre, gab es keine Aufreger mehr bis zum Gang in die Kabinen.

Wolbecks Kapitän Florian Quabeck ging voran, war der Erste, der wieder den Platz betrat. Ein klares Indiz dafür, dass die Gäste 45 Minuten nochmals aufs Tempo drücken wollten. Nicht selten klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Zwar war der VfL das über weite Strecken aktivere Team im zweiten Abschnitt, nur richtig Torgefahr versprühte er nicht. Aasee reihte sich nahtlos ein – bis der Unparteiische dem mitunter unfreiwilligen Gestochere ein Ende setzte. Und der Hagelregen abermals an diesem widrigen Sonntagnachmittag Zeit fand, sich neuerlich auszutoben. BWA: Schulz – Cassens, Steur, Andro, Märten – Ates, Knabbe – Ciuraj (90.+1 Hülsmeier), Stemmerich, Bartelink (80. Sprenger) – Keser (84. Püttmann) VfL: Hallas – Rehberg, Quabeck, Bodin, Frerichs – Tegtmeier, M. Höppner – Thewes, Westhues (76. Simon), Vielmeyer (65. Geske) – Seidel