Dieser Sieg tut dem 1. FC Gievenbeck richtig gut. Nach einer Leistungssteigerung gewann der Bezirksligist mit 3:0 (0:0) gegen die Ibbenbürener SV und fuhr damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. „Wir haben eine top zweite Halbzeit gespielt. Da hat ganz, ganz viel gepasst“, sagte Trainer Nicholas Hendricks .

Zuvor aber tat sich der FCG schwer gegen den Gast, hatte durch einen Freistoß von Luke Vette nur eine Chance (15.) – und hatte das Glück, dass der starke Keeper Tom Hoffmann im Duell mit Julian Büchter der Sieger blieb.

Nach der Pause aber verteidigten die mit einer Fünferkette angetretenen Gievenbecker „aktiver und mehr nach vorne“ (Hendricks). Das zahlte sich gleich mit der ersten Offensivaktion aus. Einen Vette-Freistoß verlängerte David Niehues auf Justus Kurk, der am zweiten Pfosten per Direktabnahme traf (49.). Ein Brustlöser für den FCG, der nun in der Spur war und durch Luca de Angelis doppelt nachlegte. Erst traf der Stürmer nach einem feinen wie langen Zuspiel von Stefan Bischoff, dann beendete er seine Einzelleistung im Nachsetzen. Dazwischen lag die einzige ISV-Chance im Durchgang zwei, als Hoffmann einen Kopfball von Stefan Brink pariert hatte. „Ich bin echt happy, das war wichtig für uns“, sagte Hendricks. FCG II: Hoffmann - Jansen (75. Jansen), Beck, Schäfer, Vercelli, Bischoff - Kurk (67. Niesing), Vette - Niehues - Gerick, de Angelis