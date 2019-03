Nach drei Triumphen des SC Preußen in den vergangenen zwölf Monaten (Jeron Al-Hazaimeh, Fabian Menig, Benjamin Schwarz) hat jetzt der Nachbar 1. FC Gievenbeck zugeschlagen. Der kuriose Treffer ins eigene Netz von Kolja Speckmann – in Kombination mit Constantin Rieger – erhielt am Sonntagabend die zweifelhafte Auszeichnung „Kacktor des Monats“ in der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“. Es war das 0:1 beim 0:4 gegen Emsdetten 05, als dem Verteidiger der U 23 dieses Missgeschick im Bezirksliga-Heimspiel unterlief. Der Vater eines Mitspielers zeichnete wie immer die Partie auf und stellte das Video auch ins Netz. Wer allerdings den Beitrag an die Redaktion des TV-Formats geschickt hatte, blieb bis zuletzt ungeklärt.

Die Übergabe der obligatorischen Kloschüssel erfolgte schon in der vergangenen Woche im Training, ein paar schlaue Sprüche gab’s mit viel Augenzwinkern obendrauf. Und Preußen-Kapitän Simon Scherder ließ es sich auch nicht nehmen, eine kurze Sequenz für den Stadtrivalen aufzunehmen, in der er die Gievenbecker zu weiteren „Kacktoren“ auffordert. Moderator Arnd Zeigler vermutete angesichts der Häufung solcher Kuriositäten in Münster, da sei doch „was im Trinkwasser“ in der Stadt.