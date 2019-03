Volksbank-Münster-Marathon: Reputation ist sehr gut, Kontrolle ist besser

So langsam wird’s eng im Vitrinenschrank des Volksbank-Münster-Marathons. Am Montagmittag gab’s die nächste Urkunde – als landesweit zweitbeliebtester Marathon hinter dem in Köln. Bundesweit rangiert Münster auf Rang sieben. Bernhard Bußmann , Vorsitzender des Leichtathletik-Ausschusses im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), überreichte die Auszeichnung. Und weil der Funktionär gerade da war bei der Info-Veranstaltung des Marathon e. V., lobte Bußmann auch das Bestreben, schon beim nächsten, dem 18., Marathon am 8. September, Dopingkontrollen einzuführen. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) werde nun, da der Volksbank-Münster-Marathon nach der im Vorjahr gelaufenen Bestzeit von 2:09:28 Stunden durch Justus Kiprotich in den internationale Top-Bereich vorgedrungen ist, im Sommer einen ersten Inspektionstermin in Münster verabreden, sagte Marathon-Vorsitzender Michael Brinkmann. Zweifellos werde unter anderem mit dem Nada-Engagement die Chance genährt, das „Bronze-Label“ des Leichtathletik-Weltverbandes zu erhalten – als weitere Reputation im Ringen um mehr und stärkere Teilnehmer.

Guter Dinge sind die Organisatoren aus Münster, die Deutsche Hochschulmeisterschaft 2020 an den Prinzipalmarkt zu holen, und: Dass der Stadtwerke Kids-Marathon für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren ähnlich schnell ausverkauft sein wird, wie in den vergangenen Jahren: innerhalb von Minuten. An diesem Dienstag beginnt die Online-Anmeldung um acht Uhr.