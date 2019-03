Einen geordneten Übergang von einem Trainer zum anderen mit Abschluss der Saison gab es in Münster seit zwölf Jahren nicht mehr. 2007 war es, als Roger Schmidt im Sommer einstieg und Interimstrainer Carsten Gockel ablöste.

Die Voraussetzung für eine gezielte Planung der Saison ist also gegeben. In der 3. Liga werden die Weichen meist in den Monaten April und Mai gestellt, Neuzugänge oft auch erst später festgemacht. Alles im Lot also. Auch wenn die Preußen seit der englischen Woche wieder eine gewisse Sorge um die Ligazugehörigkeit quält. Sven Hübscher zu verpflichten, war eine zwar wohlüberlegte Handlung, aber sie kam immer noch rechtzeitig, um die weiteren Aufgaben erledigen zu können.

Ob es funktioniert mit dem SCP und dem gebürtigen Dortmunder? Ein bisschen Risiko ist immer dabei, wenn ein Coach kommt, der keine große Profi-Erfahrung in der ersten Reihe hat. Doch die Vita des 40-Jährigen passt ziemlich genau zur neuen Vereinsphilosophie. Aus Gelsenkirchen und Bremen kommen nur positive Bewertungen seiner Fähigkeiten. Eine große Herausforderung wird die Arbeit im bei weitem nicht auf Rosen gebetteten Adlerclub aber allemal.