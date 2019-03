Der künftige Preußen-Coach Hübscher und seine Vorzüge

Im Dezember 2014 trat Sven Hübscher einmal unfreiwillig und mit einer schmerzhaften Episode aus dem Windschatten des Profifußballs heraus. Als Co-Trainer von Roberto di Matteo beim FC Schalke 04 traf ihn im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:2) ein von der Tribüne kommendes Metallfeuerzeug an der Stirn und verursachte eine üble Platzwunde.

Künftig wird der 40-Jährige als Trainer von Preußen Münster wesentlich häufiger im Mittelpunkt stehen – und dann sollen es angenehmere Schlagzeilen sein. Die Unterschrift ist getrocknet. Was sich abzeichnete, ist seit Mittwoch bestätigt. Der Vertrag ab Sommer gilt bis 2021. Wie der Chefcoach, der aktuell noch die U 23 von Werder Bremen in der Regionalliga anleitet, erhielt auch sein dortiger Assistent Tobias Hellwig einen Zweijahresvertrag an der Hammer Straße.

„ Wir haben unsere absolute Wunschlösung, beide erfüllen genau unser Anforderungsprofil. Wir haben unsere absolute Wunschlösung, beide erfüllen genau unser Anforderungsprofil. “ Malte Metzelder

Sportchef Malte Metzelder zeigte sich extrem zufrieden: „Wir haben unsere absolute Wunschlösung, beide erfüllen genau unser Anforderungsprofil. Sie haben bewiesen, dass sie mit jungen Spielern arbeiten und diese entwickeln können.“ Mehr als 15 Jahre war Hübscher für Königsblau im Nachwuchs-Bereich und zum Ende auch bei den Profis tätig, seine aktive Laufbahn endete früh verletzungsbedingt. An der Weser war er seit 2017 erst für die U 17 und dann für die U 23 verantwortlich, die er in der Vorsaison einige Monate auch noch als Drittligist betreute. Werder lässt den Fußballlehrer ziehen, war „kooperativ und kollegial“, so Metzelder. Also ohne Ablöse.

„ Es ist der nächste logische Schritt. Es ist der nächste logische Schritt. “ Sven Hübscher

„Es ist der nächste logische Schritt“, sagt Hübscher, der immer gern ein Profi-Team anleiten wollte. „In den Gesprächen mit der sportlichen Leitung hat sich schnell herausgestellt, dass wir eine sehr ähnliche Auffassung vom Fußball und der Zusammenarbeit haben.“ Hübscher gilt als Fachmann, aber nicht als Lautsprecher.

Sein Assistent Hellwig ist Inhaber der A-Lizenz. „Die aufgezeigten Entwicklungsmöglichkeiten sind sehr spannend und reizvoll“, so der 32-Jährige, der zwischen 2010 und 2017 für S04, unter anderem als Videoanalyst des Erstliga-Teams, arbeitete.

Kein Novize im Geschäft

Der künftige SCP-Coach betont, dass er den Bremern nicht nur sehr dankbar ist, sondern gleichsam auch, dass er bis zum letzten Spieltag mit voller Konzentration für die zweite Mannschaft zu Werke gehen will. Aber natürlich wird er im Boot sein, wenn Metzelder die nächsten Vollzüge für den Kader 2019/20 vorbereitet. Egal, ob es um Neuzugänge oder aktuelle Spieler geht. Das Auge für die Regionalliga, das Händchen für Talente – diese Komponenten haben Hübscher so interessant gemacht für die Münsteraner, die sich kreative Lösungen statt teurer Verpflichtungen für die Zukunft vorgenommen haben. Dass er gleichzeitig kein Novize im Geschäft ist (drei Jahre Assistent im Schalker Bundesliga-Trainerstab) war ein weiterer Kernpunkt. Für die Planung eines Nachwuchsleistungszentrums wird der gebürtige Dortmunder, zum erfahrenen Ansprechpartner.

Jeglichen Spekulationen beugt Metzelder so vor: „Der Amtsantritt ist so oder so im Sommer.“ Im schlimmsten Fall auch in der Regionalliga.