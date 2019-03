Die Volleyballer des TSC Gievenbeck müssen sich darauf einstellen, in der nächsten Saison in der Regionalliga zu spielen. Zwar ist der Klassenerhalt rechnerisch nach dem 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 20:25) beim TV Hörde noch möglich, die Wahrscheinlichkeit aber ist nicht mehr sehr hoch. Während der TSC am letzten Spieltag gegen den Spitzenreiter SVG Lüneburg II dreifach punkten muss, reicht dem einzig verbliebenen Kontrahenten PTSV Aachen beim Tabellenvorletzten TSV Giesen II ein Zähler.

„So lange es die theoretische Chance noch gibt, gibt es sie noch. Wir werden alles dafür tun“, sagte Gievenbecks Trainer Axel Büring nach dem fast zweistündigen Kampf in Dortmund. Der TSC kam beim viertplatzierten TVH gut in die Partie. Die Formation um Zuspieler Moritz Lembeck sicherte sich über 12:8, 19:15 und 21:16 letztlich den ersten Satz und war auch im zweiten lange dabei. Doch ab dem 21:22 wanderten die nächsten drei Punkte allesamt auf das Konto der Gastgeber, der in der anschließenden zehnminütigen Pause seine in Münster bestens bekannte Trainerin Tonya Slacanin-Williams (früher beim USC) nach fünf Jahren verabschiedete. „Das war sehr emotional. Und diese Emotion hat Hörde dann gut mit aus der Pause genommen, war besonders im Aufschlag und im Angriff besser“, sagte Büring.