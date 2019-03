Als Charbel Abdullahat in der 88. Minute das 2:0 für den SV Spexard erzielte hatte, sah der TuS Hiltrup wie der sichere Verlierer an diesem Tag aus. Doch die wenige Zeit, die dem Team von Trainer Carsten Winkler blieb, nutzte es. Manuel Beyer (90.) sowie Jonas Wiethölter (90.+3) sorgten beim 2:2 (0:1) zumindest noch für einen Punktgewinn – und bewahrten damit ihre Mannschaftskollegen und sich vor einer noch größeren Schelte des Coaches. „Das war zwar ein Zähler für die Moral. Aber wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, weil wir unseren Plan nicht verfolgt haben. Ich bin sehr unzufrieden“, erklärte Winkler.

Angedacht hatte er die Spieleröffnung über die Flügel, wo Guglielmo Maddente und Michael Fromme ihre Stärken in Eins-gegen-eins-Duellen ausspielen sollten. Doch es blieb bei der Idee, seine Schützlinge schlugen zu oft zu schnell den Vertikalball. „Dazu fehlte uns auf einigen Positionen die Schärfe“, so Winkler. Und so geriet Hiltrup nach vergegebenen Chancen durch Maddente (10.) und Fromme (14.) durch Justin Kemper (20.) in Rückstand – und stand zwei Minuten vor dem Schluss fast schon mit leeren Händen da.

Gut nur, dass Winklers Plan noch aufging. Maddente setzte sich auf dem Flügel durch und brachte das Spielgerät zu Beyer, der zuvor die Querlatte getroffen hatte – 1:2, aus dem Wiethölter nach einer Verlängerung von Diogo Castro noch den Ausgleich machte. TuS: D. Wiethölter – Kleine-Wilke, J. Wiethölter, Lambert (81. Castro), Finkelmann – Blesz, Rottstegge - Maddente, Bohnen, Fromme (71. Lauretta) – Beyer