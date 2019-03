1:2 (0:0) unterlag Bezirksligist BW Aasee am Sonntag im Auswärtsspiel beim SV Wilmsberg . Alle Tore fielen in der turbulenten Schlussphase. „Mit Glück hätten wir auch unentschieden spielen können. Das Ergebnis geht so in Ordnung“, sagte Aasees Co-Trainer Tobias Steens.

In Halbzeit eins lächelte Fortuna den Münsteranern mehrfach zu. Wilmsberg entfachte viel Druck, hatte große Chancen, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Selbst einen Foulelfmeter ließ der Gastgeber ungenutzt: Alexander Hesener schoss neben das Tor. Aasee fand in der zweiten Hälfte besser ins Spiel. Gleichwohl hatte Wilmsberg weiterhin Vorteile. Erst nach 85 Minuten musste sich der starke BWA-Schlussmann Valentin Schulz erstmals beugen – der eingewechselte Diogo Maia Rego traf zur Führung und erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Kurz nach Anbruch der Nachspielzeit erzielte Christian Hülsmeier das Anschlusstor. Und beinahe wäre Ersan Keser drei Minuten darauf sogar noch das 2:2 gelungen.

BWA: Schulz – Märten, Andro, Weusthof, Cassens – Knabbe, Steur – Bartelink (46. Keser), Stemmerich (88. Hülsmeier), Ciuraj – Eustermann (88. Remmert)