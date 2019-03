Für den 1. FC Gievenbeck haben die Wochen der Wahrheit mit einem echten Tiefschlag begonnen. Das Abstiegsduell Letzter gegen Vorletzter beim FC Gütersloh war das erste von fünf Spielen binnen zwei Wochen – und ging mit 2:4 (1:1) verloren. Während die Gastgeber um ihren neuen Trainer Julian Hesse den Sieg wie eine Meisterschaft im Kreis bejubelten, schlichen die Münsteraner vom Feld, als seien sie schon abgestiegen. „Es ist ja noch unglaublich viel drin“, sagte Trainer Benjamin Heeke . „Aber wir dürfen uns nicht nach so vielen Spielen fragen, wie das passieren konnte. Dann wird es uns erwischen.“ Am 21. Oktober gelang dem Neuling der letzte Sieg, seitdem geht es auch tabellarisch bergab. Aktuell steht Platz 17 zu Buche.

Beim Schlusslicht war bereits der Auftakt vollends missglückt. Nico Bartling durfte ungestört durch den Gäste-Strafraum tanzen und einschieben (8.). Wenig später musste Janes Niehoff nach einem üblen (und ungeahndeten Tritt) verletzt raus. „Da waren natürlich sofort alle bedient.“ Besorgt registrierte der Coach das Leuchten in den Augen der Hausherren. „Die waren heiß, hatten zuvor drei Wochen Pause – gegen solche Mannschaften können wir einfach nicht spielen.“

Zwar glich Nils Heubrock per Elfmeter nach Foul an Tristan Niemann aus (35.), doch die leichten fußballerischen Vorteile brachten den Gievenbeckern keine echten Chancen. Der Schlüsselmoment folgte kurz nach der Pause. Die Absicherung passte bei einem Ballverlust im vorderen Drittel nicht, die Innenverteidiger mussten Mann gegen Mann spielen. Dazu kam Nico Eschhaus ohne Not aus dem Tor, wollte den langen Gütersloher Schlag klären – und schoss Marcel Rump an, von dessen Bein der Ball ins Netz trudelte (54.). Drei Minuten später legte Lars Beuckmann nach einer Ecke am zweiten Pfosten nach (57.). Zwar ließ Niemanns Treffer nach einem Freistoß von Jannik Balz noch mal Hoffnung aufkeimen (72.), doch David Schwesig erzielte wieder nach einer Ecke das 4:2 (77.).

„Gegen die beiden besten Offensiven der Liga kassieren wir kein Tor und gegen den mit Abstand schlechtesten Angriff vier Stück“, sagte Heeke kopfschüttelnd mit Blick auf die jüngsten Partien gegen Schalke II und Haltern.“ Für den einst so forschen Aufsteiger läuft derzeit eine Menge schief. FCG: Eschhaus – Scherr, Krasenbrink, Franke, Mende – Niehoff (14. Brüwer/63. Balz), Heubrock, Altun, Canisius – Keil (75. Geisler), Niemann