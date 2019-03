Da saß er nun, abseits des Geschehens. Allein. Das Trainerstühlchen hatte er sich in die Abendsonne gerückt. Zumindest „Klärchen“ und die Zigarette danach schienen ihn etwas zu besänftigen. 94 Minuten zuvor war Alois Fetsch , Trainer des Bezirksligisten VfL Wolbeck , im nicht unbedeutenden Derby gegen die Reserve des 1. FC Gievenbeck, ständig in heller Aufruhr. Und an der Seitenlinie unterwegs. Wohl wissend, dass eine Woche nach der 0:1-Pleite bei BW Aasee eine weitere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten seine Jungs wieder in den Abstiegssog ziehen könnte. Nur nicht verlieren, lautete also das Motto des Spieltags – genau wie für seinen Gegenüber Nicolas Hendricks. Während der nach überstandener vierminütiger Nachspielzeit beide Fäuste ballte und jeden seiner Jungs herzte, musste Fetsch sich erst mal sammeln. 1:2 verloren. Die gute Ausgangsposition verspielt. Willkommen zurück im Abstiegskampf, VfL.

„Bei beiden Gegentoren sind wir beteiligt. Die Fehlerquote ist zu hoch, wir gehen nur halbherzig in die Zweikämpfe, holen kaum zweite Bälle – zu wenig“, ging der Coach mit den Seinen hart ins Gericht. Vor allem nach dem Führungstor von Luca Rehberg nach sechs Minuten sah Fetsch einen unerklärlichen Leistungsabfall. Jonas Niesing nutzte die fehlende Zuordnung in der Wolbecker Defensive nach 29 Minuten zum Ausgleich. Mehr gab es nicht in Hälfte eins.

Die Platzherren, ohne ihren gelbgesperrten Kapitän Florian Quabeck und den erkrankten Stürmer Daniel Seidel schon vor dem Anpfiff im Mark getroffen, wirkten auch nach dem Gang in die Kabinen wenig geordnet und ohne zündende Ideen. Sie halfen beim entscheidenden 1:2 abermals kräftig mit. Luca de Angelis setzte nach 60 Minuten VfL-Tormann Damian Hallas so unter Druck, dass der das Leder unkontrolliert in die Füße von Niesing drosch, der aus 30 Metern mit viel Gefühl diese Einladung dankend annahm. „Ein toller Treffer. Großes Kompliment an Luca, der quasi die Vorarbeit leistet“, zeigte sich Gievenbecks Übungsleiter Hendricks begeistert. Erst recht, weil es keine Unterstützung aus der Oberliga gab. „Ein Riesending für uns, hier zu gewinnen. Letzte Woche haben wir Ibbenbüren wieder mit reingezogen, jetzt Wolbeck. Ich hoffe, dass wir mal etwas durchpusten können.“ Zumindest die Abstiegsränge hat die FCG-Reserve vorerst verlassen. Und bis auf zwei Zähler auf die Konkurrenz aus Wolbeck aufgeschlossen. Der dampfende Fetsch wird’s nicht gerne hören. Wolbeck: Hallas – N. Rehberg, Tegtmeier, J. Bodin, Schroer – Frerichs, Höppner – Geske (62. Vielmeyer), Westhues, L. Rehberg (62. Simon) – Thewes (84. E. Bodin) FCG: Hoffmann – Beck, Vercelli, Schäfer, Speckmann (58. Niehues) – Vette, Gaese – Touray (46. Flügel), Niesing, Bischoff – de Angelis (76. Schmitt)