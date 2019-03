Sebastian Hänsel brauchte einen Moment, um das 2:2 (1:1) des BSV Roxel beim SuS Stadtlohn einzuordnen. „Wenn man alles mit einbezieht, war es ein verdientes Unentschieden“, sagte der Trainer des Landesligisten nach kurzer Bedenkzeit.

Die Umstände waren schwierig: Leon Willich, Thomas Kroker und Henrik Wesberg hatten sich kurzfristig krank abgemeldet, dazu war der Platz in einem „sehr schlechten Zustand und ließ nur lange Bälle zu“. Doch der BSV arrangierte sich mit den Gegebenheiten und profitierte von der Rasenbeschaffenheit, als ein Ball versprang und Steffen Hunnewinkel der Nutznießer war (18.). Da das Spielgerät aber auch auf der Gegenseite tückisch aufsetzte und so Torwart Daniel Neuhaus in Bedrängnis brachte, war nach dem 1:1 durch Durim Feta (26.) der Vorteil trotz eines Chancenplus dahin. Mario Thentie legte per Freistoß ins Torwarteck für den SuS nach, der „leidenschaftlich“ auftrat und Roxels Offensivbemühungen erfolgreich störte, nach (59.). Bis zur 79. Minute, als Hendrik Flaßhar eine Flanke von Sandro Pietsch nutzte. BSV: Neuhaus – Pietsch, S. Saerbeck, L. Saerbeck, Wessels, Toka – Boch, Flaßhar (79. Haverkamp) – Hajizadah, Sojeva, Hunnewinkel (75. Niesing)