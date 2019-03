Beim 1. FC Gievenbeck wollen sie den Bock endlich umstoßen

Rein tabellarisch betrachtet läuft seit dem Herbst beim 1. FC Gievenbeck eine Menge schief. Seit dem 3:1 zu Hause gegen das Spitzenteam Rhynern blieb der Neuling in zehn Oberliga-Spielen sieglos. Beachtliche Ergebnisse (0:0 gegen Schalke II und Haltern) fanden im Ranking kaum Niederschlag. Mehrere Chancen zu punkten fielen durch witterungsbedingte Ausfälle weg (Rheine, Schermbeck, Holzwickede). Unterm Strich steht nach 21 von 34 Partien Platz 17, der vermutlich erste Abstiegsrang. „Es ist noch alles drin, es geht super eng zu“, sagt der Sportliche Leiter Stephan Zurfähr. Bis zum Achten Erndtebrück sind es nur sechs Zähler – bei einer Partie mehr in der Hinterhand.

„Dass wir gegen die Top-Mannschaften den Nachweis der Konkurrenzfähigkeit mehrfach erbracht haben, und zwar auf beeindruckende Weise, ist ja schon kurios“, sagt Zurfähr. „Aber in den direkten Duellen hatten wir Probleme.“ Bis zum Saisonfinale stehen vor allem Vergleiche mit anderen Clubs aus der unteren Hälfte an. Eine Hypothek? „Nein“, sagt der 34-Jährige. Bock umstoßen, Schalter umlegen, Knoten lösen – es sind die klassischen Fußballfloskeln, auf die die Gievenbecker setzen. „Aber ich bin zuversichtlich, dass genau dieser Befreiungsschlag gelingt. Es ist halt Kopfsache“, sagt Zurfähr.

SV Schermbeck - 1. FC Gievenbeck Die nächste Hiobsbotschaft: Thomas Teupen hat einen Kreuzbandriss erlitten. Janes Niehoff wartet noch auf seine Diagnose. FCG-Coach Benjamin Heeke kommt derzeit aus dem Kopfschütteln kaum heraus: „Wir hatten hier schon schönere Zeiten. Es wird nicht einfacher mit solchen Nachrichten, gerade bei langen Bällen fehlt Thomas. Aber wir wussten, dass wir irgendwann personelle Probleme kriegen.“ Mit satten 43 Zählern kalkuliert er für die sichere Rettung. „Und in Schermbeck schießt man sich auch nicht mal eben aus der Krise.“ ...

Das Nachholspiel am Mittwoch in Schermbeck betrachtet er hierfür als ideal. Flutlicht, dazu ein Mitaufsteiger, der 2017/18 aber 14 Punkte weniger holte, seinen Kader ebenfalls kaum veränderte, nach vier Siegen am Stück jetzt aber auf dem Weg ins obere Drittel ist – da kann der FCG überraschen. „Mit einem Erfolg sieht alles sofort besser aus“, sagt Zurfähr. „Wir wollen nicht zu schwarz malen. Dass es für uns Abstiegskampf wird, war ohnehin klar. Die Situation wollen wir auch nicht schönreden. Aber Vorwürfe gibt es nicht. Ich sehe, wie die Jungs arbeiten. Wenn die Einstellung nicht stimmen würde, wäre es etwas anderes.“ Bleibt die Frage, woran die Punktemisere, die am Sonntag mit dem 2:4 bei Schlusslicht Gütersloh ihren Zenit erreichte, festzumachen ist. „Das ist das Fragezeichen, vor dem auch unser Trainer manchmal steht“, sagt Zurfähr. Benjamin Heeke muss es herausfinden. Nur mit der individuellen Klasse ist Rang 17 nicht zu erklären. „Spieler und Coach haben Bock, die Dinge zu drehen und werden die passenden Schlüsse ziehen. Finanziell sind die Unterschiede zwar krass, aber sportlich ist das unsere Kragenweite“, so der Sportliche Leiter. Gespräche über die nächste Spielzeit finden im Hintergrund statt, der Spielbetrieb hat aber Priorität. Das gilt exakt so für die U 23, die in der Bezirksliga ebenfalls ums Überleben kämpft. „Da bin ich sogar noch optimistischer“, sagt Zurfähr. „Ich kenne den Spielplan und weiß, dass wir dort gegen die direkte Konkurrenz immer gut ausgesehen haben.“

Und was ist, wenn es für den Oberliga-Aufsteiger doch direkt wieder runtergeht? „Damit beschäftige ich mich nicht“, so Zurfähr. „Aber falls es so kommt, geht keine Welt unter für uns.“