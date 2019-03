Während die Spring- und Dressurreiter mit dem Weltcup-Finale in Göteborg (3. bis 7. April) noch ihren Hallen-Höhepunkt vor sich haben, zieht es Deutschlands beste Vielseitigkeitsreiter wieder raus ins Grüne. Erneut bietet sich Luhmühlen als Startpunkt für die Saison an, die Drei-Sterne-Prüfung dort nutzt auch Ingrid Klimke als Standortüberprüfung.

Mit zwei Pferden steht sie in der Startliste, im Sattel ihrer Nummer eins Hale Bob und ihrer Nachwuchshoffnung Asha will sie in der Lüneburger Heide erste Erkenntnisse gewinnen, wie ihr Duo über den Winter gekommen ist. Das milde, frostfreie Wetter der vergangenen Wochen ließ bereits Einheiten im Gelände zu, ihren Auftritt beim Hallenturnier in Riesenbeck nutzte Klimke mit Hale Bob für einen Ausritt im benachbarten Gelände.

Im Optimalfall geht es für Klimke dann Ende August erneut nach Luhmühlen – zur EM, bei der sie als Titelverteidigerin antreten möchte. 2017 feierte die Münsteranerin im polnischen Strzegom mit dem Triumph ihren ersten großen Einzeltitel, der zweite blieb ihr im vergangenen September bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) nur knapp verwehrt. Am letzten Hindernis fiel eine Stange – und Klimke damit vom Gold- auf den Bronzerang. Zum sechsten Mal nach 1975, 1979, 1987, 1999 und 2011 geht es in Luhmühlen um Medaillen, bei zwei Titelkämpfen war die Reitmeisterin dabei: 1999 im Sattel von Sleep Late (Platz 39) sowie 2011 mit Abraxxas, mit dem sie im Einzel Elfte und mit der deutschen Equipe Europameister wurde.

Doch nicht nur die kontinentalen Titelkämpfe sind als Höhepunkt im Klimkes Kalender markiert. Bei den Badminton Horse Trials, einem Klassiker der Vielseitigkeit, unternimmt die 50-Jährige mit Hale Bob Anfang Mai einen dritten Anlauf, den prestigeträchtigen Wettbewerb als Siegerin abzuschließen. 2015 reihte sie sich dort mit ihrem 14-jährigen Wallach auf Rang zwei ein, zwei Jahre später rutschte sie als Führende nach 16 Strafpunkten im Springen noch auf den zehnten Platz. Zehn Wochen nach Badminton steht der CHIO in Aachen auf dem Plan – als eine Art Generalprobe und letzte Sichtung für Luhmühlen. Dort, wo am Wochenende die Saison beginnt.